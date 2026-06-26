Mersin'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

MERSİN'in Mut ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçedeki Ortaköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir evin önündeki tarlada anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla büyüdü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, ormana doğru ilerleyen yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT,(Mersin)