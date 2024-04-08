Mersin\'de aynı aileden 3 kişiyi öldüren zanlı cezaevinde intihar etti

Mersin'in Erdemli ilçesinde, aynı aileden 3 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı cezaevinde intihar etti.
İlemin Mahallesi'nde, 5 Nisan'da Nurgül Kaya (33) ve oğlu Emrullah Kaya'nın (13) yangın çıkan evde hayatını kaybetmesi, baba Neşet Kaya'nın da (40) kırsal mahalleye 4 kilometre uzaklıkta yanmış aracında ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan H.E. (35), Akdeniz ilçesindeki Mersin E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu'nda intihar etti.
H.E'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Kıyafetlerini kesip bağlayan zanlının kendini asarak intihar ettiği öğrenildi.
Olay
Erdemli ilçesi İlemin Mahallesi'nde, 5 Nisan'da 2 katlı evin üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, evde Nurgül Kaya ve oğlu Emrullah Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlenmiş, yanmış bir otomobilde ise baba Neşet Kaya'nın cansız bedeni bulunmuştu.
Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.E, tutuklanmıştı. Zanlının ikametten altın bilezik çaldığı, evi ateşe verip kaçtığı, daha sonra da Neşet Kaya'yı otomobilinde bıçakla öldürüp aracı ateşe verdiği tespit edilmişti.
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