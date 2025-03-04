Mersin'de Başkan Seçer İftar Yemeğinde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Mersin'de Başkan Seçer İftar Yemeğinde Vatandaşlarla Buluştu

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, iftar yemeğinde Turgut Türkalp Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

04.03.2025 09:21  Güncelleme: 10:48
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Toroslar ilçesinin Turgut Türkalp Mahallesi'nde bulunan Kapalı Semt Pazarı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Seçer ve Meral Seçer, Toroslar'ın Turgut Türkalp Mahallesi'nde bulunan Kapalı Semt Pazarı'nda Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen iftar yemeğinde vatandaşlarla buluştu.

İftar yemeğinde Başkan Seçer'e eşi Meral Seçer'in yanı sıra CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ile Talat Dinçer, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, CHP Toroslar İlçe Başkanı Cumali Akbaş, Meclis üyeleri, muhtarlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve muhtarlar ile vatandaşlar eşlik etti.

Ezanın okunmasının ardından Başkan Seçer, Toroslar halkı ile birlikte iftar yaptı. İftarın ardından ise dua okundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Başkan Seçer İftar Yemeğinde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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