Mersin'de Bayram Sevincine 60 Bin Suluk ve Şeker Hediyesi - Son Dakika
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Mersin'de Bayram Sevincine 60 Bin Suluk ve Şeker Hediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda 13 ilçede 60 bin çocuğa suluk ve şeker dağıtarak bayram sevincini paylaştı. Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri, hediyeleri çocukların mutluluğu için özel olarak hazırladı.

30.03.2025 13:57  Güncelleme: 15:00
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda çocuklara suluk ve şeker dağıttı. Kentin 13 ilçesinde çocuklarla bayramlaşmak için harekete geçen ekipler, 60 bin çocuğa içinde şeker dolu suluk hediye etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda çocuklara hediye dağıttı. Kentin 13 ilçesinde çocuklarla bayramlaşan ekipler, bayram hediyesi olarak suluk ve şeker dağıttı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, suluklara doldurdukları şekerler ile çocukların hem bayramda mutlu olmalarını hem de okula giderken susuz kalmamalarını sağladı.

"Onların mutluluğu bizim de bayram sevincimiz oldu"

Hediyeleri özenle hazırladıklarını söyleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Sosyolog Nazire Büyükgürses, "13 ilçemizde tam 60 bin çocuğumuza ulaştırdığımız şeker paketlerini bu kez daha özel bir hale getirdik. Klasik paketler yerine çocuklarımızın severek kullanacağı su mataralarının içine şekerlerimizi yerleştirdik. Çocuklarımız için hem tatlı bir sürpriz hem de her zaman kullanabilecekleri güzel bir hediye oldu. Onların mutluluğu bizim de bayram sevincimiz oldu" dedi.

"Şekerleri yiyeceğim, suluğu okula götüreceğim"

Hediyesini alan Nil Küçük Kubar, "Vahap amca bize suluk ve şeker verdi. Şekeri çok seviyorum. Çok teşekkürler Vahap Amca" dedi. Baran Berk ise "Şekerleri yiyeceğim, suluğu okula götüreceğim. Teşekkürler Vahap amca" diye konuştu.

Yiğit Ergen, suluğa ihtiyacı olduğunu ve şekerleri de çok sevdiğini belirterek, Başkan Seçer'e teşekkür etti. Bünyamin Atakuş ise hediyelerin kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı. Büyükşehir'in kendisini mutlu ettiğini söyleyen Hacı Osman, "İyi bayramlar Vahap Amca" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Bayram Sevincine 60 Bin Suluk ve Şeker Hediyesi - Son Dakika

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