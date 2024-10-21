Mersin'de Birlik ve Kardeşlik Vurgusu

Güncel

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Hepimiz; toplumların refah düzeyini daha artırıcı, daha hakça bölüşen, devletin karşısında eşit yurttaşlık hakkına sahip olan, kimliğini, dilini özgürce ifade edebilen bir yönetim anlayışı arzu ediyoruz. Değişen bir şey var, ileriye doğru değişmiyor, geriye doğru değişiyor artık. Türkiye geri dönülmeyecek bir yola girmiştir. Bunun ciddiyetine varmamız ve değiştirmemiz lazım" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Mersin Kahramanmaraş ve İlçeleri Derneği tarafından düzenlenen "Geleneksel Pilav ve Piknik Etkinliği"ne katıldı.

Mezitli Belediyesi Kuyuluk Piknik Alanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, insanların bir araya gelmesi için etkinliklerin daha sık yapılması gerektiğini söyledi.

"Mersin'de 2019'dan sonra insanları kimliğinden dolayı ayırt etmeyen yönetim anlayışı hakim oldu"

Mersin'in çok kültürlü ve kozmopolit yapısının siyasi atmosfere de yansıdığını kaydeden Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Mersin'de 8 siyasi partinin çıkardığı milletvekili var. Her dünya görüşünden insanlar var. Birbirinden çok farklı. 2019'a kadar aralarında da kara kalemle çizilmiş çizgiler vardı. Bazıları biraz gri çizgilerdi, nüanslar vardı. 2019'dan sonra ne oldu da o kara kalemle çizilmiş çizgiler, gri alana hatta hiç seçilmeyecek kadar beyaz alana döndü? Mersin'de, insanlar kimliğinden, inancından, dilinden, renginden, dünya görüşünden dolayı asla ayırt edilmeyen, adaletin hakim olduğu, adaletsizliğin ellerimizin tersiyle itildiği, herkesi kapsayan, kucaklayan, insan sevgisini onların kalbine kadar geçiren bir yönetim anlayışı hakim oldu. Ondan sonra da Mersin barış, kardeşlik ve hoşgörü kenti oldu. Bu kentte yaşamaktan son derece mutluyum, onurluyum ve gururluyum. Mersin birdir, beraberdir. Beraberliğimiz de daim olsun.

"Bizler dünyaya soldan bakan insanlarız"

Bizler dünyaya soldan bakan insanlarız. Hepimiz; toplumların refah düzeyini daha artırıcı, daha hakça bölüşen, devletin karşısında eşit yurttaşlık hakkına sahip olan, kimliğini, dilini özgürce ifade edebilen bir yönetim anlayışı arzu ediyoruz. Sizlerin gücünü; parçalamaya, kesmeye, ayırmaya, birbirinizden uzaklaştırmaya ne kadar muvaffak olurlarsa bu dünya görüşünüzün Türkiye'de, yaşadığınız toplumda hakim olması mümkün değildir."

Türkiye'nin çok ciddi ve önemli bir dönemden geçtiğinin altını çizen Seçer, "Çeyrek asırdır aynı şarkıyı dinliyoruz. Değişen bir şey var, ileriye doğru değişmiyor, geriye doğru değişiyor artık. Türkiye geri dönülmeyecek bir yola girmiştir. Bunun ciddiyetine varmamız ve değiştirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir güç bizi yürüdüğümüz yoldan ayıramayacaktır"

Kentte herhangi bir etnik kökene sahip hiç kimsenin bir endişe taşımaması gerektiğini söyleyen Seçer, "Anamurlu Yörük'ün de Tarsuslu Arap'ın da merkezde yaşayan Kürt'ün de, Boşnak'ın da göçmenin de burada yaşayan tüm etnik kümelenmelerin de hiçbir endişesi olmasın. Biz Mersin'i kardeşlik kenti yapmak için 5,5 yıldır çok çalışıyoruz. Gece, gündüz çalışıyoruz ve iyi niyetle çalışıyoruz. Aynı anlayışla, aynı yolda yürümeye devam edeceğiz. Bizler için tek önemli olan halkın yanımızda, arkamızda durması, onların desteğini hissetmemiz. Hiçbir güç bizi yürüdüğümüz yoldan ayıramayacaktır" diye konuştu.

"Bir araya gelmek dayanışmamızı pekiştiriyor"

Mersin Kahramanmaraş ve İlçeleri Dernek Başkanı Mehmet Ali Çakıroğlu, böyle etkinliklerin insanların birlik olma duygusunu pekiştirdiğini vurgulayarak, "Bir araya gelerek bu önemli anları paylaşmak, dayanışmamızı, birlikteliğimizi pekiştiriyor" dedi ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından pilav ikramı yapıldı ve etkinlik türkülerin söylenip, halayların çekildiği konser ile devam etti. Başkan Seçer de Meral Seçer'le birlikte halay çekti.