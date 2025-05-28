Mersin\'de Bisikletli Çocuk Katledildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde tırın çarptığı bisikletteki 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 33 AIE 276 plakalı tır, Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi'nde, Okan Utku Saylan'ın kullandığı bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Saylan'ın cenazesi, hastane morguna gönderildi.
Kazadan sonra kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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