 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'de Çalışan Gazeteciler Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de Çalışan Gazeteciler Günü Töreni Düzenlendi

Mersin'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi. Törende Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve gazeteciliğin önemine vurgu yaptı. Törene belediye başkanları ve Mersin Barosu Başkanı da katıldı.

Mersin\'de Çalışan Gazeteciler Günü Töreni Düzenlendi
10.01.2024 - 14:18,
Abone Ol

Mersin'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen törende Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Katılımcıların saygı duruşunda bulunduğu programda, İstiklal Marşı okundu.

Tepe, gazeteciliğin, doğru habercilik anlayışıyla birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi.

Kamuoyunu bilgilendirmek için çalıştıklarını dile getiren Tepe, şöyle konuştu:

"Basın meslek ilkelerine bağlı, tarafsız, kamu yararını her şeyin üstünde tutan ve özel hayata saygılı şekilde çalışmalarını sürdüren tüm basın mensuplarının gününü kutluyorum. Gazetecilik uğruna hayatını kaybeden meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazeteciler, toplumun gözü kulağı olmaya devam edecektir."

Törene, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir ve gazeteciler katıldı. ??????????????

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gazeteciler Günü, Mersin, Tören, Medya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Çalışan Gazeteciler Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika


14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21
Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11
Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49
Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza
12:48
Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi

Son Dakika
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49 Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza
12:48 Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 15:49:40. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Çalışan Gazeteciler Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement