Mersin'de çıkan bahçe yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Mut ilçesinde çıkan bahçe yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Derinçay Mahallesi'nde bulunan meyve bahçelerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 6 arazöz, 2 su tankı ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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