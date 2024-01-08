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Mersin'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan müstakil evde çıkan yangında, Yusuf Öz adlı bir kişi hayatını kaybetti. Çavuşlu Mahallesi'nde bulunan evden yükselen dumanları fark edenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ancak yapılan incelemede, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Yusuf Öz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Yangının elektrik sobasından çıktığı değerlendiriliyor.

Mersin\'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
08.01.2024 - 13:23,  Güncelleme: 13:25
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Mersin'in Toroslar ilçesinde, müstakil evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Çavuşlu Mahallesi'ndeki müstakil evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yangını söndüren ekipler, dairede yalnız yaşadığı öğrenilen Yusuf Öz'ün (54) cansız bedenine ulaştı.

Yusuf Öz'ün cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Yangının, elektrik sobasından çıktığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
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