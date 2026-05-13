Mersin'in Mezitli ilçesinde bir cipin kafenin bahçesindeki tente direğine çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip, gece saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı'ndaki işletmenin bahçesine girdi.
Aracın tente direğine çarptığı kazada yaralanan olmadı.
Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kafe sahibi Murat Uçar, AA muhabirine, işletmenin bahçesinde hasar oluştuğunu söyledi.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Cip Kafe Bahçesine Girdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?