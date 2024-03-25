Mersin\'de Çocuklar Hem Çiçek Bakımı Yapıyor Hem de Kur\'an-ı Kerim Öğreniyor

Mersin'de imam hatip Abdülkadir Koçar'ın saksı çiçekleriyle donattığı camiye giden çocuklar, hem kendilerine hediye edilen rengarenk bitkilerin bakımını yapıyor hem de Kur'an-ı Kerim öğreniyor.
Mezitli ilçesindeki Mustafa Şahin Camisi'nde görev yapan 50 yaşındaki Koçar, çocuklara doğa sevgisi aşılamak amacıyla evinde yetiştirdiği 5 saksı çiçeğini ibadethaneye getirdi.
Koçar, namaz ve Kur'an-ı Kerim öğrenmek için camiye gelen çocuklara bitki bakımını anlattı.
Çalışmayı beğenen vatandaşların desteğiyle saksı sayısının kısa zamanda 300'e ulaştığı ibadethane, "Çiçekli Cami" olarak anılmaya başladı.
Haftada bir gün camide buluşan çocuklar, önünde isimliklerinin yer aldığı saksılardaki farklı türlerden çiçekleri suluyor, Koçar'ın gözetiminde budama yapıyor.
"Her çocuğa bir saksı zimmetledik"
Abdülkadir Koçar, AA muhabirine, camideki çocuk sesini artırmayı hedeflediğini söyledi.
Din ve doğa sevgisini bir arada vermeye çalıştıklarını belirten Koçar, "Çiçekleri camiye getirip her çocuğa bir saksı zimmetledik. Onlar da haftada bir gün camiye gelip çiçeklerin bakım ve sulamasını yapıyorlar. Çocuklar burayı ve çiçeklerini benimsediler. Küçüklerimize doğayı, camiyi, din görevlilerini sevdirmiş oluyoruz." dedi.
Koçar, bitki bakım derslerinin çocukların camiye gelme devamlılığına katkı sunduğunu, vatandaşların da evlerindeki çiçekleri ibadethaneye bıraktığını anlattı.
Küçük ziyaretçiler için "döner salıncak" da temin ettiklerini dile getiren Koçar, "Çocuklar çiçeklerine baktıktan sonra farklı farklı faaliyetler yapıyoruz. Dönme dolapta eğleniyor, ok atışı gerçekleştiriyoruz. Sonrasında da verdiğimiz ikramlarla çocuklarımızı mutlu ve huzurlu şekilde gönderiyoruz." diye konuştu.
Çocuklardan 14 yaşındaki Mustafa Umut Kılıç, çiçekleri sevdiğini belirterek, "Hocamızın hediye ettiği çiçeğimin bakımını yapıp namazımı kılıyorum. Burada kitap okuyup sportif faaliyetlere de katılıyorum. Camiyi daha fazla sevmeye başladık." ifadesini kullandı.
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