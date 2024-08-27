Mersin'de çocuklar teknolojiyle buluştu - Son Dakika
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Mersin'de çocuklar teknolojiyle buluştu

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen 'Dijital Köy Buluşmaları' projesi kapsamında, Akdeniz ilçesindeki çocuklar teknolojiyle tanıştı.

27.08.2024 15:05  Güncelleme: 15:50
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın ve Çocuk Bilim ve Teknoloji Atölyeleri'nde yapılan tüm etkinliklerin bir araya getirildiği "Dijital Köy Buluşmaları" projesi devam ediyor. Proje kapsamında son olarak, Akdeniz'in Barış Mahallesi'ndeki çocuklar teknolojiyle buluşturuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Dijital Köy Buluşmaları" projesinin son durağı, Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi oldu. Robotik kodlama, stem, ahşap işleme, 3D tasarım, VR gözlük deneyimi ile çocuklar birçok farklı etkinlikle buluşturuldu.

Etkinlikte çocuklar; Kadın ve Çocuk Bilim ve Teknoloji Atölyeleri'nde yapılan robotları kullanıp, ahşap işleme stantlarında ahşap figürlerden anahtarlık yaptı. Stem çalışmaları da yapan çocuklar için ayrıca yüz boyama etkinliği de gerçekleştirildi. Büyükşehir ekipleri, çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve limonata ikramında da bulundu.

Kadın ve Çocuk Bilim ve Teknoloji Atölyesi Sorumlusu Emre Aşkın, muhtar talebi üzerine Barış Mahallesi'ne geldiklerini ve çocukları teknolojiyle buluşturduklarını anlatarak, "Dijital Köy Buluşmaları kapsamında, 13 ilçemizdeki bütün taleplere ulaşmaya çalışıyoruz. Daha önce Arslanköy, Çamlıyayla ve birçok yere gittik. Gitmeye de devam edeceğiz. Şu anda yoğun bir talep var. Bilim otobüsümüz aracılığıyla, çocuklara bilim ve teknolojiyi ulaştırıyoruz. Son zamanlarda yaptığımız çalışmalarla teknolojinin ne kadar önemli olduğunu, çocuklarda ne kadar fark yarattığını gözlemledik. Biz de ekibimizle mobil olarak, özellikle kırsal ilçelere gitmeye çalışıyoruz" dedi.

Talepleri Teksin üzerinden aldıklarını ve her talebe de yanıt verdiklerini anlatan Aşkın, "Bu kapsamda Mezitli ve Tarsus'taki atölyelerimizde bulunan imkanları sahaya çıkarmış oluyoruz. Ahşap atölyemiz var, sanal gerçeklik gözlüklerimiz var. 3D kalem atölyemiz var. Robotik kodlamayla ilgili etkinlikler sunuyoruz. Buradaki amacımız, onlara etkinliklerle farkındalık kazandırmak ve atölyemizi tanıtmak. Mezitli ve Tarsus'ta eğitimlerimiz devam ediyor. Bu projelerle daha fazla çocuğa ulaşıp, belediyemizin bilim alanında yapmış olduğu çalışmaları tanıtıyoruz" diye konuştu.

Etkinlikte Kadın ve Çocuk Bilim ve Teknoloji Atölyeleri öğretmenlerinin hazırladığı 'Bilimin İzinde Geleceğin Peşinde' dergisi de çocuklara dağıtıldı. Atölye Sorunlusu Emre Aşkın, derginin yapay zeka destekli ilk çocuk dergisi olma özelliği taşıdığını, dileyen herkesin atölyelerden temin edebileceğini söyledi. Aşkın, atölyelerde eğitim gören 13 öğrencinin de etkinliklerde gönüllü yer aldığını ve her birinin de teknoloji temelli bölümlere yerleştiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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