Mersin'de Çocuklara Tiyatro Keyfi: 'Dünyanın Eski Zamanlarında'

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Belediye'nin yeni hizmet binasında yer alan Çocuk Sahnesi'nde 'Dünyanın Eski Zamanlarında' isimli oyununu izleyen çocuklarla bir araya geldi.

Kuvayi Milliye İlkokulu'ndan gelen 7-12 yaş aralığındaki 90 öğrenci, belediye binasındaki Çocuk Sahnesi'nde 'Dünyanın Eski Zamanlarında' isimli oyunu izledi. Başkan Seçer, tiyatro öncesi çocuklarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'ni devamlı ziyaret etmeleri için çocuklara çağrıda bulunan Seçer, "Büyükşehir Belediyemiz çok güzel. Bundan sonra her zaman gelin. Aranızda belediye başkanı olmak isteyen rakiplerimiz de bir hayli fazla ama önce okullarınıza devam edeceksiniz, başarılı olacaksınız, düzenli çalışacaksınız, bol bol kitap okuyacaksınız, spor yapacaksınız, arkadaşlarınızla iyi ilişkiler kuracaksınız ve sosyalleşeceksiniz. Her şeyden önemlisi birbirinizi çok sevmeniz. Ben de sizleri çok seviyorum" dedi.

"Belediye binaları halkın korkarak gireceği yerler olmamalı"

'Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın Projesi' kapsamında Mersin'in 13 ilçesinde 21 bin çocuğu tiyatro ile buluşturduklarını belirten Başkan Seçer, şöyle konuştu:

"Bundan sonra belediyemizde her hafta öğrencilerimiz tiyatro izleme imkanı bulacaklar. Belediye binaları halkın korkarak gireceği yerler olmamalı. Bir mesaj olsun diye Belediye binamızda bu tiyatro sahnesini düzenledik. Çok da şık bir sahne oldu. Çocukların sanatın her alanında olmaları, kendilerinin iyi bir birey olarak yetişmeleri açısından önemli. Tiyatro da hayatın ta kendisi. Çocukların da tiyatro izlemesi mutlaka onlara bir şeyler öğretecektir, birikimlerine birikim katacaktır, sanata ilgilerini artıracaktır. Bunun için de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kültüre, sanata, spora her türlü desteği, yatırımı yapmaya devam edeceğiz. Açılışı da ilk olarak siz yapıyorsunuz. Belediyemizde bundan sonra da her hafta öğrencilerimiz tiyatro izleme imkanı bulacaklar. Sizlere iyi seyirler diliyorum ve sizleri seviyorum. Ailenize selamlarımı söylüyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Derslerinize düzenli çalışın ama sakın bol bol kitap okumayı unutmayın.

Oyunu çok beğendiklerini ve çok eğlendiklerini dile getiren çocuklar ise duygularını şunları söyledi:

-Belinay Güngör: "Çok heyecanlıydım. Belediye Binası'na ilk kez geldim ve başka zaman hiç gelmemiştim. Belediye binasına gelmek beni çok mutlu etti. İlk kez böyle bir şey gördüm. Arkadaşlarım da oyunu çok beğendi" diye duygularını ifade etti. Çocuklardan Ayşe Yalman ise "Çocuk oyunu çok güzeldi ve eğlenceliydi. Bize oyun sonrasında pamuk şeker verdiler. Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Belediyede bir Çocuk Sahnesi olması da bana ilginç ve çok güzel geldi. Bundan sonra buradaki her hafta sahnelenen oyunlara muhakkak geleceğim."

-Berat Efe Bolat: "İlk kez geldiğim için çok mutluyum. Belediye Başkanı'nın da ellerinden öperim. Çok heyecanlıydım, oyun da çok iyiydi ve çok beğendim. Belediye'ye sık sık geleceğim."

-Emine Eylül Aksay: "Belediye Başkanımız bize böyle bir tiyatro hazırladığı için çok mutluyum ve kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada bizi çok güzel karşıladılar ve bize çok değer gösterdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ben Belediye Binası'na daha önce hiç gelmedim. Belediye Binası'nda böyle bir şeyin olması ve çocuklara ilgi gösterilmesi gerçekten çok güzel."