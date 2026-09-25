Mersin'de 'Değişim Noktası' projesi tanıtıldı, önce belli mahallelerde uygulanacak - Son Dakika
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Mersin'de 'Değişim Noktası' projesi tanıtıldı, önce belli mahallelerde uygulanacak

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Mersin\'de \'Değişim Noktası\' projesi tanıtıldı, önce belli mahallelerde uygulanacak
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Mersin Valisi Atilla Toros, bağımlılıkla mücadele için 'Değişim Noktası' projesini tanıttı. Proje ilk olarak belli mahallelerde uygulanacak, ardından kent geneline yayılacak; bağımlılık riski taşıyanlar erken tespit edilip bağımlılara tedavi sonrası destek sağlanacak.

Mersin'de bağımlılıkla mücadeleye yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Değişim Noktası" projesi tanıtıldı.

Mersin Valisi Atilla Toros, Suphi Öner Öğretmenevi Tarsus Salonu'nda düzenlenen tanıtım programında, projenin ilk olarak belli mahallelerde uygulanacağını söyledi.

Daha sonra projenin kent geneline yayılmasının hedeflendiğini belirten Toros, gönüllülerin projenin yürütülmesinde büyük rol oynayacağını ifade etti.

Projenin bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmayı hedeflediğini aktaran Toros, "Madde bağımlılığı ya da bağımlılık riskiyle karşı karşıya olan bireyler, aileler ve gençler açısından faydalı bir proje olacağına yürekten inanıyorum. Gençlerimize ve ailelerine 'Yalnız değilsiniz.' diyoruz. Yapacağımız çalışmalarla devletin size uzanan şefkat elini göreceksiniz. Bütün kurumlarımız ve çalışanlarımızla bunu gösterecek, sahada olacağız." diye konuştu.

Valilik himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda uygulanacak projeyle bağımlılığı önleme, tedavi, destek, rehabilitasyon ve sosyal uyum çalışmalarının kurumlar arası işbirliğiyle yürütülmesi hedefleniyor.

Proje ile bağımlılık riski taşıyan bireylerin erken dönemde tespit edilmesi ve bağımlılara tedavi süreçlerinin ardından kültür, sanat, eğitim, spor ve meslek edinme alanlarında destek sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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