Mersin'de deniz altında ve sahilde çevre temizliği yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de deniz altında ve sahilde çevre temizliği yapıldı

Mersin'de öğrenciler ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri deniz altında ve sahilde çevre temizliği yaptı. Mersin'in Silifke ilçesinde TCSG 305 Komutanlığı deniz altında ve sahil temizliği etkinliği düzenledi. Taşucu Mahallesi sahilinde ve deniz içinde eş zamanlı başlayan etkinliğe TCSG 305 Komutanlığı personeli, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı DEGAK Özel Timi 09 Komutanlığı dalgıç personelleri, Taşucu Durmuş Tezcan Denizcilik Lisesi ve Gazi Ortaokulu öğrencileri katıldı. Etkinlik çerçevesinde botlarla denize açılan DEGAK Özel Timi 09 Komutanlığı dalgıç personelleri deniz içinde temizlik çalışması yaparken, öğrenciler de sahildeki çöpleri ve atıkları topladılar. Öğrencilerin çevre konulu konuşmalar yaptığı programda, dalgıçlar tarafından deniz tabanında bulunan araç lastiği sahile çıkartıldı. Silifke İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nimet Çelik yaptığı açıklamada, 'Çevre temizliğine dikkat çekmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı Gazi Ortaokulu, Durmuş Tezcan Deniz Lisesi öğrencileri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediyemiz iş birliğinde burada bir organizasyon gerçekleştirdik. Amacımız sahillerimizin ve denizin temizliğine dikkat çekmekti. Deniz adamlarımız deniz içerisinde temizlik yaptı. Öğrencilerimiz sahilde bir takım çöpler toplayarak farkındalık oluşturmaya çalıştı. Sonuçta çevre hepimizin. Çevrenin sürdürülebilir olması gerekiyor. Çevreyi korumak küçük yaşlardan beri bilinçlendirilmesi gereken bir eylem olduğu için özellikle öğrencilerimizin burada bulunmasını istedik. Çevreye duyarlılık gösteren herkesi tebrik ediyorum' dedi.

23.05.2024 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de deniz altında ve sahilde çevre temizliği yapıldı

MERSİN - Mersin'de öğrenciler ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri deniz altında ve sahilde çevre temizliği yaptı.

Mersin'in Silifke ilçesinde TCSG 305 Komutanlığı deniz altında ve sahil temizliği etkinliği düzenledi. Taşucu Mahallesi sahilinde ve deniz içinde eş zamanlı başlayan etkinliğe TCSG 305 Komutanlığı personeli, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı DEGAK Özel Timi 09 Komutanlığı dalgıç personelleri, Taşucu Durmuş Tezcan Denizcilik Lisesi ve Gazi Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Etkinlik çerçevesinde botlarla denize açılan DEGAK Özel Timi 09 Komutanlığı dalgıç personelleri deniz içinde temizlik çalışması yaparken, öğrenciler de sahildeki çöpleri ve atıkları topladılar. Öğrencilerin çevre konulu konuşmalar yaptığı programda, dalgıçlar tarafından deniz tabanında bulunan araç lastiği sahile çıkartıldı.

Silifke İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nimet Çelik yaptığı açıklamada, "Çevre temizliğine dikkat çekmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı Gazi Ortaokulu, Durmuş Tezcan Deniz Lisesi öğrencileri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediyemiz iş birliğinde burada bir organizasyon gerçekleştirdik. Amacımız sahillerimizin ve denizin temizliğine dikkat çekmekti. Deniz adamlarımız deniz içerisinde temizlik yaptı. Öğrencilerimiz sahilde bir takım çöpler toplayarak farkındalık oluşturmaya çalıştı. Sonuçta çevre hepimizin. Çevrenin sürdürülebilir olması gerekiyor. Çevreyi korumak küçük yaşlardan beri bilinçlendirilmesi gereken bir eylem olduğu için özellikle öğrencilerimizin burada bulunmasını istedik. Çevreye duyarlılık gösteren herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Durmuş Tezcan, Silifke, Akdeniz, Taşucu, Mersin, Denizcilik, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de deniz altında ve sahilde çevre temizliği yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 O anlar kamerada Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı O anlar kamerada! Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı
19:53 İstanbul’daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı
18:22 Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu Mahkeme başkanı devreye girdi Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu! Mahkeme başkanı devreye girdi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı
17:03 İsrail, Filistin’i tanıma kararı alan 3 ülkeye esir askerlerin görüntüsünü izletti İsrail, Filistin'i tanıma kararı alan 3 ülkeye esir askerlerin görüntüsünü izletti
20:42 Süper Lig’in tozunu attırmıştı Francesco Farioli, Ajax’ın yeni teknik direktörü oldu Süper Lig'in tozunu attırmıştı! Francesco Farioli, Ajax'ın yeni teknik direktörü oldu
20:41 AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri’nin 1000. hafta eylemine izin verilecek AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek
20:02 Kendi takımının galibiyetine oynamış Premier Lig’in yıldızına bahis soruşturması Kendi takımının galibiyetine oynamış! Premier Lig'in yıldızına bahis soruşturması
19:01 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız
18:31 Mersin’de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü Mersin'de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü
18:29 Bazı isimlere çok şaşıracaksınız İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi Bazı isimlere çok şaşıracaksınız! İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi
18:06 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert yanıt: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın
18:05 Çorum’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 21:31:28. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de deniz altında ve sahilde çevre temizliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement