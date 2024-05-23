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Mersin'de deniz altında ve sahilde çevre temizliği yapıldı

MERSİN - Mersin'de öğrenciler ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri deniz altında ve sahilde çevre temizliği yaptı.

Mersin'in Silifke ilçesinde TCSG 305 Komutanlığı deniz altında ve sahil temizliği etkinliği düzenledi. Taşucu Mahallesi sahilinde ve deniz içinde eş zamanlı başlayan etkinliğe TCSG 305 Komutanlığı personeli, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı DEGAK Özel Timi 09 Komutanlığı dalgıç personelleri, Taşucu Durmuş Tezcan Denizcilik Lisesi ve Gazi Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Etkinlik çerçevesinde botlarla denize açılan DEGAK Özel Timi 09 Komutanlığı dalgıç personelleri deniz içinde temizlik çalışması yaparken, öğrenciler de sahildeki çöpleri ve atıkları topladılar. Öğrencilerin çevre konulu konuşmalar yaptığı programda, dalgıçlar tarafından deniz tabanında bulunan araç lastiği sahile çıkartıldı.

Silifke İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nimet Çelik yaptığı açıklamada, "Çevre temizliğine dikkat çekmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı Gazi Ortaokulu, Durmuş Tezcan Deniz Lisesi öğrencileri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediyemiz iş birliğinde burada bir organizasyon gerçekleştirdik. Amacımız sahillerimizin ve denizin temizliğine dikkat çekmekti. Deniz adamlarımız deniz içerisinde temizlik yaptı. Öğrencilerimiz sahilde bir takım çöpler toplayarak farkındalık oluşturmaya çalıştı. Sonuçta çevre hepimizin. Çevrenin sürdürülebilir olması gerekiyor. Çevreyi korumak küçük yaşlardan beri bilinçlendirilmesi gereken bir eylem olduğu için özellikle öğrencilerimizin burada bulunmasını istedik. Çevreye duyarlılık gösteren herkesi tebrik ediyorum" dedi.