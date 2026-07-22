Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Kent Genelinde Yoğun Temizlik Mesaisi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Kent Genelinde Yoğun Temizlik Mesaisi

22.07.2026 10:59  Güncelleme: 12:04
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 390 personel ve 52 vakumlu yol süpürme aracıyla 4 bin 875 kilometrelik yol ağında 7/24 temizlik çalışması yürütüyor. Mobil ekipler de acil durumlara anında müdahale ediyor.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, 390 personel ve 52 vakumlu yol süpürme aracıyla kent genelinde 4 bin 875 kilometrelik yol ağında temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye, rutin temizlik hizmetlerinin yanı sıra acil durumlara da mobil ekiplerle anında müdahale ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi; çevre ve halk sağlığını korumak, yaşam kalitesini artırmak ve sürdürülebilir bir kent yönetimi sağlamak amacıyla temizlik ve çevre koruma çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Temizlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen işlemler, kent genelinde geniş bir alanda gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık 4 bin 875 kilometrelik yol ağında görev yapan 390 personel, 7 gün 24 saat esasına göre günlük, haftalık ve periyodik programlar çerçevesinde temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Ana arterlerden bulvarlara, caddelerden meydanlara kadar kentin dört bir yanında mekanik süpürme, manuel temizlik ve sıcak-soğuk yıkama çalışmaları düzenli olarak yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi yalnızca rutin temizlik faaliyetleriyle sınırlı kalmıyor; vatandaşlardan, kamu kurumlarından ve diğer birimlerden gelen talepler doğrultusunda da ihtiyaç duyulan bölgelerde hızlı ve planlı müdahaleler gerçekleştiriyor. Ayrıca yağ dökülmesi, trafik kazaları ve benzeri acil durumlarda anında müdahale edebilmek amacıyla mobil ekipler de sahada aktif görev yapıyor.

Merkezdeki 4 ilçede kesintisiz sürdürülen çalışmaların yanı sıra ilçelerdeki temizlik hizmetleri de Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesiyle yürütülüyor. Kent estetiğini korumayı ve daha temiz bir çevre oluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi; sorumluluk alanındaki cadde, bulvar ve meydanlarda temizlik çalışmalarına devam ediyor.

"GÜNLÜK TEMİZLİK YAPTIĞIMIZ TOPLAM 4 BİN 875 KİLOMETRELİK BİR YOL AĞIMIZ VAR"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Temizlik Hizmetleri Şefi Doğan Kaplan; çevre ve halk sağlığının korunması, daha kaliteli yaşam standartlarının oluşturulması, sürdürülebilir bir sistemle temizlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve 7/24 esasıyla çalışma yürüttüklerini belirterek, "Günlük olarak süpürme ve yıkama yaptığımız toplam 4 bin 875 kilometrelik bir yol ağımız var. Son teknolojik araçlarımızla sahada aktif olarak süpürme işlemi ve personelimizle mekanik süpürme işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Arazöz araçlarımızla, kent genelinde belirlenen yerlerde yıkama faaliyetlerini yapıyoruz" dedi.

52 VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI

Sahada mobil ekiplerin de yer aldığını kaydeden Kaplan, "Yağ dökülmesi ya da yaralanmalı kazalarda anında müdahale etmek için mobil ekiplerimiz sahada aktif olarak çalışıyor. Daire Başkanlığımıza ait toplam 52 adet vakumlu yol süpürme aracımız bulunuyor. 3 adet arazöz aracımız, 1 adet sıcak soğuk yıkama aracımız, 2 adet de JCB kepçemiz bulunuyor. Bu araçlar 4 merkez ilçede devamlı hizmet ediyor. İlçelerle de Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığımız koordinesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan cadde, bulvar ve meydanlarda temizlik ekiplerinin düzenli olarak görev yaptığını sözlerine ekleyen Kaplan, "Kentimizi temiz tutup örnek bir şehir haline getirmek için, çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Kent Genelinde Yoğun Temizlik Mesaisi - Son Dakika

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