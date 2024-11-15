Mersin\'de Diyabet Farkındalığı için Kan Taraması Yapıldı

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla belediye personeline kan taraması yaptı. Halk arasında şeker hastalığı diye bilinen ve artık her yaştan insanda görülmeye başlanan hastalıkla ilgili farkındalık oluşturuldu.

Yakalanmamak için neler yapılmalı ve yakalananların nasıl önlem alması gerektiğini anlatan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan Doktor Cem Yılmazer, yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti. Özellikle ailesinde bu hastalığın geçmişi olan kişilerin daha da dikkatli olması gerektiğine değinen Yılmazer, yılda en az 1 doktor kontrolü ile hastalığın erken teşhis edilebileceğine vurgu yaptı.

"Vatandaşların diyabet konusunda öncelikle bilinçlenmelerini sağlamalıyız"

Dünya Diyabet Günü kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında şeker ölçümü yaptıklarını ifade eden Doktor Yılmazer, "Vatandaşların diyabet konusunda öncelikle bilinçlenmelerini sağlamalıyız. Şekerin nasıl ortaya çıkabileceğini öğretmeliyiz. Örnek olarak eğer çok fazla susuyorlarsa veya çok fazla tuvalete çıkılıyorsa bunlar şekerin ilk semptomları olabilir. Birinci basamak sağlık merkezlerine gidip, şeker için test yapılmasını isteyebilirler. Aynı zamanda düzenli doktor muayeneleri sayesinde şekerle alakalı bir durumla karşılaşılırsa erken teşhis edilmesi sağlanabilir" dedi.

"Diyabet genellikle kan şekerinin yükselmesiyle başlayan hastalık"

Diyabet hastalığı ile mücadele edenlere tavsiyelerde bulunan Yılmazer, "Uzman doktorlarımız eşliğinde tedavilerini devam ettirmeleri gerekir. Uzman doktorlarımız insülin dışı veya insülinle beraber şeker seviyesini kanda sağlıklı seviyelere indirmek için bu tür tedaviler verebilirler ve bu tedavilerle diyabet hastaları sağlıklı bir yaşam sürmeye devam edebilirler" diye konuştu.

Yılmazer, hastalıkta nelere dikkat edilmesi gerektiğini de şu sözlerle özetledi:

"Çok fazla şekerli beslenmemeye gayret etsinler. Özellikle akşamları geç saatlerde çok fazla atıştırmalık yememeye dikkat etmeleri gerekir. Sabahları çok fazla şekerli besin tüketmemeleri gerekir. Diyabet genellikle kan şekerinin yükselmesiyle başlayan hastalık."

Büyükşehir olarak her zaman hastalıkları önlemenin tedaviden daha önemli olduğuna dikkat çektiklerini belirten Yılmazer, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti.