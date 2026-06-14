Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Sahillerde Çevre Temizliği

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Erdemli Kocahasanlı Halk Plajı ile Silifke Kapızlı Sahili'nde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla çevre temizliği gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Dünya Çevre Haftası etkinliklerinde; çevre bilincinin yaygınlaştırılması, deniz ve kıyı alanlarının korunması ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması hedeflendi. Sahillerde yapılan temizlik çalışmaları boyunca vatandaşlar da etkinliğe aktif katılım sağlayarak çevre kirliliğine karşı ortak sorumluluk mesajı verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Soner Yetgin, Mersin'in farklı noktalarında olduğu gibi Silifke'de de çevre temizliği çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Silifke ilçemizin sahil bandında özellikle kum zambaklarının bulunduğu bölgede yoğun bir kirlilik vardı. Silifke Şube Müdürlüğü olarak tüm personelimizle birlikte temizlik çalışması gerçekleştirdik" dedi.

Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi personelinin yanı sıra site yönetimleri ve vatandaşların da katıldığını ifade eden Yetkin, "Çocuklarımıza güzel bir gelecek, temiz bir çevre bırakmak için çevremizi temiz tutmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Personel A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Uçar ise çevre temizliğinde asıl hedefin kirletmemek olması gerektiğini vurgulayarak, "Temizliğin sadece temizlemekle değil, kirletmemekle mümkün olacağını düşünüyoruz. Sadece belediyemizin ya da görevlilerin gayretiyle çevremizi temiz tutmak mümkün değil. Halkımızın da buna katkı sunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"TEMİZLİK HİZMETLERİMİZE 7/24 DEVAM EDECEĞİZ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Hizmetleri Şube Müdürü Gökhan Kutkan, Dünya Çevre Haftası boyunca kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Vatandaşların çevre etkinliklerine yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kutkan, "Vatandaşlarımızın bu farkındalığı göstermesi bizim için mutluluk ve gurur verici. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak temizlik hizmetlerimize 7/24 devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da faaliyetleri sırasında çevreye hassasiyet göstermelerini ve bize destek olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

VATANDAŞLAR, ÇEVRE İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Etkinliğe katılan vatandaşlar, çevre temizliğinin yalnızca belediyelerin değil, toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkati çekti. Etkinliğe Davultepe'den katıldığını söyleyen Salime Ekeroğlu, çevrenin korunması için daha fazla duyarlılık gerektiğini belirterek, "Çevre çok pis. Çok duyarlı olup en azından caydırıcı olması için bazı uygulamaların olması lazım. Gençleri ilkokuldan itibaren eğitmek gerekiyor. Ağaç yaşken eğiliyor çünkü" dedi.

Etkinliğe spor grubuyla birlikte katıldığını söyleyen Dilber Şenol, çevre duyarlılığının günlük yaşamın bir parçası olması gerektiğini belirterek, "Ben bir çevre dostuyum. Sabahları yürüyüşe çıktığımda elimde mutlaka bir poşet olur. Gördüğüm atıkları toplar, çöpe atarım. Çünkü yapınca elime yapışmıyor. Herkes duyarlı olsa dünyamız güzelleşecek" ifadelerini kullandı.

Kocahasanlı sahilinde uzun yıllardır yaşadığını söyleyen Mustafa Kemal Yapar da çevre temizliğinin süreklilik gerektirdiğini ifade ederek, "Biz sahillerimizi temiz tutuyoruz. Her gün sabah yüzmeden önce kıyıları topluyoruz ancak akşama doğru yine aynı oluyor. Bunun önüne geçmek için daha kalıcı çözümler bulunması gerekiyor" diye konuştu.

Uzun yıllardır doğa yürüyüşleri yaptığını söyleyen Mevlüt Yerli de doğanın genel olarak temiz kaldığını ancak insan yoğunluğunun olduğu alanlarda kirliliğin arttığını belirterek, "Doğamız gerçekten çok temiz. Ama insanların bir araya gelip zaman geçirdiği yerlerde maalesef kirlilik oluşuyor. Oysaki getirdiğimizi geri götürsek çevremizi korumamız çok daha kolay olur" dedi.

Fehmi Kalaycıoğlu ise çevre temizliğinin yalnızca kurumların çalışmalarıyla değil, toplumsal duyarlılıkla mümkün olabileceğini ifade ederek, "Bir çevre gönüllüsü olarak bu etkinlikten çok mutlu oldum. İnsanların daha duyarlı olması için sahil yollarına 'Temiz tutalım' gibi küçük farkındalık panoları yerleştirilebilir" diye konuştu.

Çevre temizliğinin temelinde bireysel alışkanlıkların ve eğitimin yer aldığını vurgulayan Kalaycıoğlu, "Temizliğin ilk önce içimizden gelmesi lazım. Nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakmamız lazım. Bu eğitim işidir. Kesinlikle eğitimle kazanılır" ifadelerini kullandı.