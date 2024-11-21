Mersin\'de Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri Düzenlendi

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuklara yönelik bir dizi etkinlik düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Büyükşehir Belediyesi Nikah ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile çocuklar, hem yaratıcılıklarını gösterme imkanı buldu, hem de eğitici atölyeler ile çocuk hakları ile ilgili farkındalıklarını geliştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldığı hak ihlallerine dikkat çekmek için ilan ettiği '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' dolayısıyla, çocuklara yönelik bir dizi etkinlik düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Büyükşehir Belediyesi Nikah ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, ilkokul çağındaki yüzlerce çocuk keyifli bir gün geçirdi.

Çocukların eğlenirken öğrendiği etkinliklerde, günün anlam ve önemine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Drama, resim, tasarım, yüz boyama, su tasarrufu, sosyal beceri oyunları, felsefe, mahremiyet ve güvenli sınırlar atölyeleri ile çocuklar hem yaratıcılıklarını gösterme imkanı buldu, hem de eğitici atölyeler ile çocuk hakları ile ilgili farkındalıklarını geliştirdi.

Her çocuğun eşit fırsatlara ve haklara sahip olduğuna vurgu yapılan etkinlikte, Prof. Dr. Halis Dokgöz'ün 'Çocuk Hakları Karikatür Sergisi'nde yer aldı. Dokgöz etkinlikte eğitim, sağlık, çevre gibi pek çok konuda çocuklarla sohbet ederek, merak ettikleri soruları yanıtladı. Etkinlikte, MESKİ ekipleri tarafından su ve su kaynaklarının önemine dikkat çekmek için su analizi ve su deneyleri yapılırken, çocuklara küresel ısınma, geri dönüşüm, çevre temizliği, yenilenebilir enerji ve ekosistemin önemini anlatan kendi yaş grubuna uygun kitaplar dağıtıldı. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklara pamuk şeker, kurabiye, patlamış mısır ikram edildi.

"Çocukların kendi haklarını bilmeleri, bizim temel görevimiz"

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Psikolog Nazlı Cemre Dursun, eğitimler sayesinde kendi hakları ile ilgili farkındalık geliştiren çocukların hem topluma hem de çevreye daha duyarlı bireyler olarak yetişeceğinin altını çizerek, "Günümüz şartlarında çocukların güvenirliğini sağlamak, sosyal belediyecilik anlayışı ile çocuklara kendi haklarını öğrenmesi; eğitim, sağlık, yaşam hakkını ve en önemlisi kendini ifade edebilme, özgürlük hakkını sağlayabilmesi adına bu tarz eğitimler verdik. Bu sorumlulukları onlara öğretmek de bizlere düşüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, çocukları ve aileleri çok önemsiyoruz. Çocukların kendi haklarını bilmeleri, bizim temel görevimiz. Çocuklar kendi haklarını bildikleri zaman, bizler de sağlıklı bireyler yetiştirmiş oluyoruz" dedi.

"Çok güzel zaman geçirdik"

Etkinliklere katılan çocuklar ise çok güzel zaman geçirdiklerini belirterek, şunları söylediler:

-Nuray Sahra: "Oyunlar oynadık. Resim yaptık. Pamuklu şeker, mısır dağıtıldı. Çok güzel şarkılar eşliğinde oynadık ve eğlendik. Çocukların okula gitmesi ve güzel bilgiler öğrenmesi gerekiyor."

-Sümeyye Keleş: "Oyunlar oynadık, dans ettik. Patlamış mısır, kurabiye, pamuklu şeker yedik. Yüz boyama, keçe boyama atölyesi vardı. Çok bilgilendirici bir gün oldu."

-Burçin Sena Ünlü: "Yüzümü boyattım. Bol bol koştuk, oyun oynadık, dans ettik. Su tasarrufu, geri dönüşüm ve çevre ile ilgili kitaplar dağıttılar. Bunlarla ilgili bilgilendirildik."

- Elif Naz Ar: "Çok güzel zaman geçirdik. Hepimiz çok mutlu olduk. Drama, yüz boyama, resim atölyesi vardı. Ayrıca su deneyi yaptık. Bilgilendirici kitaplar dağıttılar."

Çocuklar için aynı gün Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından ATA Eğitim Merkezi'nde de bir etkinlik düzenlendi. Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencilerinin ve Pıtırcık Kreş çocuklarının katıldığı etkinlikte, uzmanlar tarafından çocukların temel hakları dışında, her çocuğun kendi bedenine ait hakları öğrenebilmeleri adına mahremiyet eğitimi verildi. Atatürk baskılı tişörtler giyen ve ellerinde çocuk haklarını anlatan dövizler taşıyan çocuklar, büyüklere de anlamlı mesajlar verdi. Minikler, hazırladıkları solo ve koro şarkılarla da eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinlik, minikler tarafından açılan dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri gösterisi ile son buldu.