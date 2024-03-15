Mersin\'de Dünya Kadınlar Günü\'nde Hatıra Bahçesi Oluşturuldu

Mersin'in Mut ilçesinde, Dünya Kadınlar Günü anısına oluşturulan hatıra bahçesine 650 fide dikildi.
Mut Orman İşletme Müdürlüğünce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılması planlanırken sağanak nedeniyle ertelenen etkinlik, Palantepe Mahallesi'nde gerçekleştirildi.
Etkinliğe katılan kadınlar, 500 lavanta ve 150 biberiye fidesini toprakla buluşturdu.
Orman İşletme Müdürü Utku Danış, Dünya Kadınlar Günü'nü güzel bir bahçe oluşturarak kutlamak istediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.
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