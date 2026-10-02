Mersin'de Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşüne kamu yöneticileri ve vatandaşlar katıldı

Mersin'de "Dünya Yaşlılar Günü" kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce aktif ve sağlıklı yaşlanma bilincini güçlendirmek ve kuşaklar arası dayanışmayı pekiştirmek amacıyla Ulu Cami önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlandı.

Yürüyüşe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ali Koç ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, personeli ve vatandaşlar katıldı.