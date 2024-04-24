Mersin'de düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali gala yemeği ile sona erdi - Son Dakika
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Mersin'de düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali gala yemeği ile sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, gala yemeği ile sona erdi. Festivalde yapılan etkinlikler ve gösterilerle çocuklar bir araya geldi. Katılımcılara plaket ve hediyeler verildi.

24.04.2024 16:43  Güncelleme: 16:46
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, gala yemeği ile sona erdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'nin son gününde düzenlenen gala yemeğinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı İbrahim Evrim ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, opera sanatçısı Bengi İspir Özdülger katılımcılarla bir araya geldi.

Gala yemeğinde değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü ve opera sanatçısı Bengi İspir Özdülger, şunları söyledi:

"Atatürk'ün açtığı o aydınlık yolda yürüyen nesillerin gerçekten hatıralarında kalacağına inandığımız güzel bir festival oldu. 14 ülkeden 350 misafirimiz geldi. Aynı zamanda ülkemizden Hatay, Adıyaman ve Ankara'dan misafirlerimiz vardı ve ilimizde yarışmada ilk üçe girmiş olan okullarımız da festivalimizin gösteri ekibinde yer aldı. Bugün 23 Nisan'da büyük bir gururla, bu güzel bayramda sabahtan itibaren yapılmaya başlanan etkinliklerle birlikte saat 15.00'te Özgecan Aslan Meydanı'nda bahsettiğim bütün misafirlerimizin gösterilerini sevgili vatandaşlarımızla, güzel çocuklarımızla buluşturduk. Bu mutluluğu hep beraber bir yemekle birleştirelim ve kendilerine anı bırakacak hediyelerimizi sunalım dedik. Çocuklar için hazırlanan etkinlik ve oyun alanlarında çocuklarla bütünleşildi. Daire başkanlıklarımızın çocuklara atölye çalışmaları oldu. Gerçekten dolu dolu geçen bir üç gün yaşadık. Birleştirici gücü olduğu ve halkı bütünleştirdiği için biz bu festivalleri çok önemsiyoruz. Mersin'i Akdeniz'in incisi olarak görüyoruz. Güzel Mersin'imizi ve güzel insanımızı da tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Gelecek yıl 23 Nisan Uluslararası Mersin Çocuk Festivali'nde görüşmek üzere."

Gecede dans toplulukları son kez gösterilerini sergiledi. Gala yemeğinin sonunda katılımcılara Mersin'i ve festivali unutmamaları için plaket ve hediyeler verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali gala yemeği ile sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali gala yemeği ile sona erdi - Son Dakika
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