Mersin\'de Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Yeni Kurs Merkezi Açıldı

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde her çocuğun eğitimde fırsat eşitliğini yakalaması amacıyla açtığı kurs merkezleri ile hem öğrencilerin hem ailelerinin yanında olmaya devam ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde özel kurs ve ek ders alma imkanı olmayan çocuk ve gençlerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmasını ve akademik başarılarını artırmasını hedefleyen Büyükşehir, Çamlıyayla Belediyesi iş birliğinde ilçede öğrencilerin okul ve sınav başarılarına takviye niteliğinde yeni bir merkezi faaliyete geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çamlıyayla Belediyesi iş birliğiyle ilçede yeni bir kurs merkezi faaliyete geçirildi. Bu kapsamda haftanın 2 günü hem LGS hem YKS öğrencilerinin faydalandığı merkezde, öğrencilere temel derslerin tamamı veriliyor. Yıl boyunca kaynak ve test kitapları, ücretsiz deneme ve etüt programları ile öğrencileri sınava hazırlayan merkezde, çocukların derslerine aç kalmadan çalışabilmesi için ücretsiz öğle yemeği de sunuluyor.

"Büyükşehir ile birlikte, çocuklarımızın eğitimi için elimizden ne geliyorsa yapacağız"

Çamlıyayla'da uzun yıllardan bu yana kurs merkezi anlamında büyük bir eksiklik olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Fatih Sofu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde bu problemin ortadan kalktığını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer ile birlikte, bizler de Çamlıyayla Belediyesi olarak öğrenciler için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız. Onlara her türlü imkanı sunacağız. Her şey çocuklarımız için" diye konuştu.

"Çamlıyayla'da, alanında deneyimli öğretmenlerimizle çalışmalarımıza başladık"

Eğitimde fırsat eşitliğini tüm ilçelere yaymak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, "Hem LGS hem YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz için güzide ilçemiz Çamlıyayla'da, alanında deneyimli öğretmenlerle çalışmalarımıza başladık. Bu anlamda çocuklarımıza ve bize kolaylık sağlayan ve birlikte çalıştığımız Çamlıyayla Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Sofu'ya da teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza başarılı bir eğitim yılı diliyoruz. Umarım tüm eğitim hayatları boyunca başarılı olurlar" dedi.

" Anamur'dan Yenice'ye kadar tüm ilçelerde eğitimde fırsat eşitliğini sağlıyoruz"

Haftanın 2 günü merkezde öğrencilere ders verdiklerini kaydeden Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde Coğrafya Öğretmeni olarak görev yapan Arif Ekerdiker, merkezin 1 ay önce hizmet vermeye başladığını dile getirdi. Velilerden oldukça güzel geri bildirim aldıklarını söyleyen Ekerdiker, şöyle devam etti:

"Bu zamanda özel kurs fiyatları çok yüksek. Aynı zamanda Çamlıyayla civarında böyle bir imkan da yok. Aileler, çocuklarını zaman kaybından dolayı Tarsus merkeze de gönderemiyor. Şu anda en ucuz kaynak kitaplar 300-400 liradan başlıyor. Biz hem LGS hem YKS öğrencilerine bütün ders kitaplarının soru çözüm kitapçıklarını, testlerini dağıtıyoruz. Aynı zamanda sene içerisinde 40'tan fazla ücretsiz deneme yapıyoruz. Çocuklar burada bütün ana dersleri görüyorlar. Sınava hazırlık anlamında hiçbir eksik dersleri kalmıyor. Anamur'dan Yenice'ye kadar bütün ilçelerde eğitimde fırsat eşitliğimiz var. Çünkü bütün ilçelerde, Büyükşehir'in hem LGS hem de YKS gruplarına yönelik eğitim kurumları mevcut ve aktif."

Merkezden faydalanan öğrenciler ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Faruk Sakallı: "Çamlıyayla'da böyle bir imkan yoktu. Tarsus da buraya uzak olduğu için gidiş gelişle zaman kaybı olacağını düşünüyorum. Bu sene bizim sınav senemiz. Kursa katıldıktan sonra sınavlarda daha başarılı olmaya başladım. Ben dersleri canlı olarak dinlediğimde daha iyi anlıyorum. Böylelikle kafama bir soru takılınca, hemen hocamıza sorabiliyorum. Bana gerçekten faydası dokundu."

-Zeynep Tutar: "Burada kafamıza takılan soruları hocamıza sorarak, cevapları netleştirebiliyoruz. Okulda teneffüsler yetmiyor, ama burada yetiyor. İstediğimiz soruları sorabiliyoruz. Burada ücretsiz yemek de veriliyor. O da çok iyi oluyor."

-Nesibe Berra Eker: "Kitaptaki sorular, yeni nesil sorulara yakın. Yeterli sayıda kitabımız var. Şu an dershaneler çok pahalı. Bu yüzden herkes gidemeyebiliyor. Bence gayet güzel bir destek. Burası bizlere çok yakın. Tarsus'a gitmemiz her zaman o kadar kolay olmuyor. Buraya çok rahat erişim sağlayabiliyoruz."