Mersin'de Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Yeni Kurs Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Yeni Kurs Merkezi Açıldı

Mersin\'de Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Yeni Kurs Merkezi Açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla'da açtığı yeni kurs merkezi ile eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor. Hem LGS hem YKS öğrencilerine destek sunan merkezde ücretsiz kaynak kitapları ve öğle yemeği hizmeti veriliyor.

20.11.2024 09:45  Güncelleme: 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde her çocuğun eğitimde fırsat eşitliğini yakalaması amacıyla açtığı kurs merkezleri ile hem öğrencilerin hem ailelerinin yanında olmaya devam ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde özel kurs ve ek ders alma imkanı olmayan çocuk ve gençlerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmasını ve akademik başarılarını artırmasını hedefleyen Büyükşehir, Çamlıyayla Belediyesi iş birliğinde ilçede öğrencilerin okul ve sınav başarılarına takviye niteliğinde yeni bir merkezi faaliyete geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çamlıyayla Belediyesi iş birliğiyle ilçede yeni bir kurs merkezi faaliyete geçirildi. Bu kapsamda haftanın 2 günü hem LGS hem YKS öğrencilerinin faydalandığı merkezde, öğrencilere temel derslerin tamamı veriliyor. Yıl boyunca kaynak ve test kitapları, ücretsiz deneme ve etüt programları ile öğrencileri sınava hazırlayan merkezde, çocukların derslerine aç kalmadan çalışabilmesi için ücretsiz öğle yemeği de sunuluyor.

"Büyükşehir ile birlikte, çocuklarımızın eğitimi için elimizden ne geliyorsa yapacağız"

Çamlıyayla'da uzun yıllardan bu yana kurs merkezi anlamında büyük bir eksiklik olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Fatih Sofu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde bu problemin ortadan kalktığını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer ile birlikte, bizler de Çamlıyayla Belediyesi olarak öğrenciler için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız. Onlara her türlü imkanı sunacağız. Her şey çocuklarımız için" diye konuştu.

"Çamlıyayla'da, alanında deneyimli öğretmenlerimizle çalışmalarımıza başladık"

Eğitimde fırsat eşitliğini tüm ilçelere yaymak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, "Hem LGS hem YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz için güzide ilçemiz Çamlıyayla'da, alanında deneyimli öğretmenlerle çalışmalarımıza başladık. Bu anlamda çocuklarımıza ve bize kolaylık sağlayan ve birlikte çalıştığımız Çamlıyayla Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Sofu'ya da teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza başarılı bir eğitim yılı diliyoruz. Umarım tüm eğitim hayatları boyunca başarılı olurlar" dedi.

" Anamur'dan Yenice'ye kadar tüm ilçelerde eğitimde fırsat eşitliğini sağlıyoruz"

Haftanın 2 günü merkezde öğrencilere ders verdiklerini kaydeden Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde Coğrafya Öğretmeni olarak görev yapan Arif Ekerdiker, merkezin 1 ay önce hizmet vermeye başladığını dile getirdi. Velilerden oldukça güzel geri bildirim aldıklarını söyleyen Ekerdiker, şöyle devam etti:

"Bu zamanda özel kurs fiyatları çok yüksek. Aynı zamanda Çamlıyayla civarında böyle bir imkan da yok. Aileler, çocuklarını zaman kaybından dolayı Tarsus merkeze de gönderemiyor. Şu anda en ucuz kaynak kitaplar 300-400 liradan başlıyor. Biz hem LGS hem YKS öğrencilerine bütün ders kitaplarının soru çözüm kitapçıklarını, testlerini dağıtıyoruz. Aynı zamanda sene içerisinde 40'tan fazla ücretsiz deneme yapıyoruz. Çocuklar burada bütün ana dersleri görüyorlar. Sınava hazırlık anlamında hiçbir eksik dersleri kalmıyor. Anamur'dan Yenice'ye kadar bütün ilçelerde eğitimde fırsat eşitliğimiz var. Çünkü bütün ilçelerde, Büyükşehir'in hem LGS hem de YKS gruplarına yönelik eğitim kurumları mevcut ve aktif."

Merkezden faydalanan öğrenciler ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Faruk Sakallı: "Çamlıyayla'da böyle bir imkan yoktu. Tarsus da buraya uzak olduğu için gidiş gelişle zaman kaybı olacağını düşünüyorum. Bu sene bizim sınav senemiz. Kursa katıldıktan sonra sınavlarda daha başarılı olmaya başladım. Ben dersleri canlı olarak dinlediğimde daha iyi anlıyorum. Böylelikle kafama bir soru takılınca, hemen hocamıza sorabiliyorum. Bana gerçekten faydası dokundu."

-Zeynep Tutar: "Burada kafamıza takılan soruları hocamıza sorarak, cevapları netleştirebiliyoruz. Okulda teneffüsler yetmiyor, ama burada yetiyor. İstediğimiz soruları sorabiliyoruz. Burada ücretsiz yemek de veriliyor. O da çok iyi oluyor."

-Nesibe Berra Eker: "Kitaptaki sorular, yeni nesil sorulara yakın. Yeterli sayıda kitabımız var. Şu an dershaneler çok pahalı. Bu yüzden herkes gidemeyebiliyor. Bence gayet güzel bir destek. Burası bizlere çok yakın. Tarsus'a gitmemiz her zaman o kadar kolay olmuyor. Buraya çok rahat erişim sağlayabiliyoruz."

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Çamlıyayla, Güncel, Mersin, Eğitim, Yaşam, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Yeni Kurs Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog’a hava sahamızı kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog'a hava sahamızı kapattık
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
15:25 MÜSİAD’dan asgari ücret açıklaması MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması
15:17 Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği
15:15 Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
15:07 Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım
14:58 Büyük heyecan bu akşam İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11'leri
14:56 Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı
14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:48 Torreira Galatasaray’dan ayrılıyor Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 11:12:26. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Yeni Kurs Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.