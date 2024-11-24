Mersin'de Emeklilere Alzheimer Eğitimi - Son Dakika
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Mersin'de Emeklilere Alzheimer Eğitimi

Mersin\'de Emeklilere Alzheimer Eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Emekli Evi'nde emekli üyelerine Alzheimer hastalığı hakkında bilinçlendirme eğitimi düzenledi. Eğitimde hastalığın risk faktörleri, belirtileri ve korunma yöntemleri üzerinde duruldu.

24.11.2024 10:08  Güncelleme: 10:31
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Emekli Evi üyelerini Alzheimer hastalığı konusunda bilinçlendirdi. Ekipler eğitimde; Alzheimer hastalığının risk faktörleri, nasıl önlem alınacağı, belirtileri ve hasta yakınlarının nasıl davranması gerektiği konusunda bilgiler verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Emekli Evi'nde eğitimler düzenlemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Yenişehir Emekli Evi'nde eğitim veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alzheimer hastalığı konusunda emeklileri bilinçlendirdi. Ekipler Alzheimer'ın risk faktörleri, nasıl önlem alınacağı, belirtileri ve hasta yakınlarının nasıl davranması gerektiği konusunda bilgiler verdi.

"Emekliler, Büyükşehir sayesinde bilinçli bir yaş alma süreci geçiriyorlar"

Üyelere hastalığın risk faktörleri, belirtileri, korunma yöntemleri, ev kazaları ve düşmelerin önüne nasıl geçilebileceği hakkında bilgi verdiklerini ve bu eğitimi tüm Emekli Evleri'nde devam ettireceklerini kaydeden Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nda Gerontolog olarak görev yapan Cihan Tanrıverdi, "Katılımcılardan güzel sorular aldık ve Alzheimer hakkında bilinçlenmelerini sağladık. Bunun gerekli olduğunu düşünüyoruz. Malum, çağımızın hastalığı artık Alzheimer" diye konuştu.

Yaş almışlar için bu tür eğitimlerin çok faydalı olduğunu, bilmedikleri hastalıklar hakkında bilgi sahibi olup araştırma yaptıklarını ve korunma yöntemlerini öğrendiklerini belirten Tanrıverdi, "Bu eğitimde Alzheimer üzerinde konuştuk. Unutkanlığın bir Alzheimer olmadığını, Alzheimer hastalığına yakalanmamak için ne yapmaları gerektiğini, ev kazalarına maruz kalmamak için evlerinde ne gibi tedbirler almaları gerektiğini anlatıyoruz" dedi. Tanrıverdi sözlerinin sonunda, "Mersin'de 65 yaş üstü vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi sayesinde aktif ve başarılı yaşlanma kavramının farkındalar ve bilinçli yaş alma süreci geçiriyorlar" ifadelerini kullandı

Emekli Evi üyeleri, şunları söyledi:

-Bahattin Taşkıran: "Biz Büyükşehir Emekli Evi'nden memnunuz. Hafta içi pastamız, çayımız ve üstüne de eğitimlerimiz veriliyor. Başkan Seçer'e çok teşekkür ederim."

-Mevlüt Özkan: "Burada vakit geçirmesi de güzel, eğitimi de güzel. Bizlere çok iyi bir eğitim verildi."

-İsmail Korulu: "Emekli Evi bizim için bulunmaz bir nimet. Personel, temizlik ve sunulan imkanlar yönünden çok memnunuz."

Kaynak: ANKA

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