Mersin\'de Eşi ve Kayınpederini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde dün eşi ile kayınvalidesi ve kayınpederini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
Darısekisi Mahallesi'ndeki evde dün boşanma aşamasındaki eşi Fatma Ö. (21), kayınpederi İbrahim A. (56) ve kayınvalidesi Elif A'yı (54) tabancayla öldürmesinin ardından teslim olan Musa Ö'nün (52) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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