Mersin'in Erdemli ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'in Erdemli ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti

Mersin\'in Erdemli ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Arslanlı Mahallesi'nde Durmuş Bütüner'e ait evde çıkan yangında, Durmuş Bütüner ve eşi Elif Bütüner hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve cenazeler hastane morguna götürüldü.

01.03.2024 11:31  Güncelleme: 11:32
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Mersin'in Erdemli ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti.

Arslanlı Mahallesi'nde Durmuş Bütüner'e (55) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Ekipler, evdeki Durmuş Bütüner ve eşi Elif Bütüner'in (50) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA

İtfaiye, Mersin, Acil Durum, Ölüm, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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