Mersin'de evinde öldürülen kadının cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de evinde öldürülen kadının cinayet şüphelisi tutuklandı

Mersin'de evinde boğularak öldürülen Şule Özlem Ural'ın cinayet şüphelisi Atilla Yeter tutuklandı. Polis ekipleri, motosikletli Yeter'i durdurarak parçalanmış çelik kasayla yüklü miktarda para buldu. Yeter, cinayeti itiraf ederek olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

04.06.2024 12:34
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MERSİN'de evinde boğularak öldürülen Şule Özlem Ural'ın (40) cinayet şüphelisi Atilla Yeter (20), tutuklandı.

Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'ndeki Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin (MEŞOT) arkasında, önceki gece saat 01.00 sıralarında, polis ekipleri, şüphe üzerine motosikletli Atilla Yeter'i durdurdu. Motosiklette parçalanmış çelik kasayla yüklü miktarda para bulan ekipler, Yeter'i olay yerinde sorguladı. Yeter, kasayı Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir evden aldığını söyledi. Adrese giden polis, evde Şule Özlem Ural'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ural'ın boğularak öldürüldüğü belirlendi. Yeter, cinayet şüphesiyle gözaltına alınırken, Ural'ın cenazesi Yenişehir ilçesindeki Afet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atilla Yeter, cinayet şüphelisi olarak tutuklandı. Yeter'in sorgusunda, olayın yaşandığı akşam birlikte vakit geçirdiği Şule Özlem Ural'ı darbettiğini, daha sonra evdeki para kasasını da alıp olay yerinden uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Özlem Ural, Mersin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de evinde öldürülen kadının cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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