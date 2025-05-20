Mersin'de Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Mersin'de Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin\'de Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin Toroslar'daki ses ve görüntü sistemleri fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

20.05.2025 10:14
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Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı'ndaki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) alevlere müdahale etti.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de arazözlerle çalışmalara destek verdi.

Yer yer patlama seslerinin duyulduğu fabrikanın bulunduğu bulvar tek yönlü ulaşıma kapatıldı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangının kontrol altına alındığı işletmede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Vali Atilla Toros ekiplerden bilgi aldı

Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, olay yerinde ekiplerden bilgi aldı.

İncelemesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Toros, yaklaşık 6 bin 800 metrekarelik alana kurulu işletmedeki yangın ihbarının saat 06.14 civarında alındığını söyledi.

Toros, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesinin 12 aracı, 4 TOMA'mız, Orman Bölge Müdürlüğümüzden de 2 aracımız yangına müdahale ediyor. Şu ana kadar çok şükür herhangi can kaybı yok. Bu en büyük sevincimiz. 'Geçmiş olsun' diyorum. Yangın kontrol altına alındı diyebiliriz. Büyük bölümde soğutma çalışmaları yapılıyor. Eksi 1 kotunda kimyasal maddelerin olduğu yere sıçramamasıyla alakalı arkadaşların yoğun çabası var. İnşallah o da kontrol altına alınırsa ondan sonra zaten adli ve idari tahkikatla konu araştırılacak. Sebebine ilişkin şu an halihazırda değerlendirme yapamıyoruz, yapılamıyor. Tahkikatın sonucunda belli olacak."

İşletmede gece saatlerinde koku alındığına ilişkin bilgiler olduğunu dile getiren Toros, "Ses sistemleri üretilen iş yeri, büyük bir alan. Gece saatlerinde bir kokudan bahsedilerek kendi aralarında birtakım konuşmalar olmuş ama kokunun sebebini bir türlü anlayamamışlar. Gece 01.00 civarında olduğu ifade edildi bana. Ona ilişkin olarak da bir değerlendirme mutlaka yapılacak. Sebebini de araştıracağız, adli ve idari yönden tahkikat başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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