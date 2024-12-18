Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 18 Şüpheli Tutuklandı, 58 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 18 Şüpheli Tutuklandı, 58 Kadın Kurtarıldı

Mersin\'de Fuhuş Operasyonu: 18 Şüpheli Tutuklandı, 58 Kadın Kurtarıldı

Mersin merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 16'sı tutuklandı. Operasyon kapsamında 58 kadın, fuhuş şebekesinin elinden kurtarıldı.

18.12.2024 11:56  Güncelleme: 11:58
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MERSİN merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 58 kadın ise kurtarıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama ile insan ticareti suçuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, 'Ajans' kodu ile telefonlarına kayıtlı yurt içi ve yurt dışı bağlantılı numaralardan kadınları zorla fuhuş amaçlı müşterilere yönlendiren, kurdukları internet siteleri aracılığı ile yine fuhuş yapan kadınlardan da reklam ücreti adı altında para alan ve bu yollarla yüksek gelir elde edip organize bir şekilde hareket eden 18 şüphelinin kimliği tespit edildi. Mersin merkezli İstanbul ve Şanlıurfa'da özel harekat polislerinin de katılımıyla dron destekli yapılan operasyonda 7'si kadın 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 pompalı av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek, fuhuş organizasyonlarında kullanılan 32 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve suçtan elde edildiği düşünülen 150 bin TL ve çok miktarda dövize el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 16'sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyonda ayrıca 58 mağdur kadın şebekenin elinden kurtarıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 18 Şüpheli Tutuklandı, 58 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

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