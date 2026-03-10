Mersin'de Gençler için Tenis Kursu - Son Dakika
Mersin'de Gençler için Tenis Kursu
10.03.2026 16:41
Akdeniz'de gençlere yönelik tenis kursları büyüyen bir ilgiyle düzenleniyor, kayıtlar devam ediyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde gençlere yönelik tenis kursu eğitimleri düzenleniyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki kurslara ilgi her geçen gün artıyor.

Deneyimli eğitmen kadrosu ve güçlü altyapısıyla öne çıkan kurslar haftada 6 gün gerçekleşiyor.

Kentteki çeşitli turnuvalara katılan sporcuların derece elde etme başarısı yakaladığı kurslar için kayıtlar sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, gençlerin ve çocukların sporla buluşmasına önem verdiklerini belirterek, "Birçok branşta ücretsiz spor kursları düzenliyoruz. Tenis kursumuz da bu çalışmalarımızın önemli bir parçası. Burada eğitim alan gençlerimizin turnuvalarda elde ettiği başarılar bizleri ayrıca gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

