Mersin\'de Gençlik Politika Belgesi Çalıştayı

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Mersin'de "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca organize edilen çalıştay, Mezitli Engelsiz Yaşam Gençlik Merkezi'nde düzenlendi.

Çeşitli atölyelerin yapıldığı etkinliğe, gençlik alanında çalışma yürüten kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin temsilcileri ile akademisyenler, öğretmenler, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Atölyelerde öğrencilere yönelik "Afet Yönetimi ve Dayanıklılık", "Bilim ve Teknoloji", "Çevre ve İklim", "Değerler, Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme", "Gençlik Bilgilendirmesi", "Gençlik ve Sağlığı", "İstihdam ve Girişimcilik", "Katılım ve Sivil Toplum", "Sosyal Kapsayıcılık" ve "Uluslararası Gençlik Çalışmaları" başlıklı sunumlar yapıldı.

Sunumların ardından katılımcılar, görüş alışverişinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu da atölyelerde gençlerle sohbet etti.

Efendioğlu, AA muhabirine, çalıştayın yurt genelinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Etkinlikte gençlerin beklentileri ve taleplerine ilişkin görüşleri bir araya getirdiklerini belirten Efendioğlu, "Gençlerimiz diledikleri oturumlara katılıp taleplerini, düşüncelerini, önerilerini dile getiriyor. Süreç içerisinde yerel, ardından bölgesel, daha sonra da tematik çalıştaylar düzenlenecek ve 2025 yılında Gençlik Haftası'nda Gençlik Politika Belgesi'nin duyurulması hedeflenecek." dedi.