Mersin'de Gönülden Sesler Korosu'ndan Bahar Konseri - Son Dakika
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Mersin'de Gönülden Sesler Korosu'ndan Bahar Konseri

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Gönülden Sesler Korosu, 'Bahar Konseri' ile izleyicilere keyifli bir akşam sundu. Türk Sanat Müziği'nin eşsiz eserleri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

04.05.2025 09:55  Güncelleme: 10:51
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Emekli Evi üyelerinin oluşturduğu Gönülden Sesler Korosu, "Bahar Konseri" ile sanatseverlerle buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Emekli Evleri aracılığıyla sosyal ve kültürel faaliyetlere öncülük etmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Emekli Evleri, gerçekleştirdiği kültürel etkinliklerine yenisini ekledi. Yenişehir ve Halkkent Emekli Evi üyelerinden oluşan Gönülden Sesler Korosu, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenledikleri "Bahar Konseri" ile izleyicilere keyifli bir Türk Sanat Müziği akşamı yaşattı. Türk Sanat Müziği Sanatçısı Zeynep Özel'in şefliğinde hazırlıkları uzun süredir süren konserde, koronun seslendirdiği eserler dinleyicilerin beğenisini topladı.

"Koromuzun uzun süredir verdiği emeğin meyvelerini alıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, konserde yaptığı konuşmada, emeğin yalnızca iş yerinde geçirilen uzun saatler değil, aynı zamanda ömür boyu gösterilen özveri ve sabır olduğunu dile getirdi.

Yıldırım, "Ömür boyu emek eden, bu ülkeye katkıda bulunan, katma değer sağlayan, ülkenin büyümesinde, gelişmesinde bizlere örnek olan ve her zaman örnek aldığımız kıymetli büyüklerimizle bir aradayız. Koromuz ve ustalarımız bize güzel bir konser dinlettiler. Burada olmak bizlere çok büyük heyecan veriyor. Şefimiz Zeynep hocam, saz sanatçılarımız ve kıymetli koromuz uzun süredir emek ediyorlar ve bu emeğin çok güzel meyvelerini alıyoruz" dedi.

"Herkesin gelip bu coşkuyu yaşamasını isterim"

Konserin dinleyicileri de konsere ilişkin beğenilerini dile getirdi.

Mahmut Hasbay adli dinleyici, "Mersin'de yaşayan emekliler çok şanslı. Büyükşehrin yaş almışlar için verdiği emekler çok büyük ve yapılan etkinlikler çok fazla" dedi.

Kamer Naci ise "Çok güzel bir akşamdı. Sık sık yenilenmesini istiyoruz bu etkinliklerin. Çok keyif aldık. Özellikle bu sıkıntılı günlerde içimiz açıldı" diye konuştu.

Pelin Altın'ın değerlendirmesi, "Tek kelime ile harikaydı. Çok büyük zevk aldık. Özellikle böyle etkinlikler sayesinde emeklilerin sosyal aktiviteleri ve motivasyonları değişiyor. Güzel ve keyifli bir akşamdı" şeklinde oldu.

Fatma Çeşme de konserde yorgunluk attığını belirterek, "Evde tek başına kalmak bir süre sonra yaş almışlarda Alzheimer ve demansa yol açabiliyor. Konserde de duygudan duyguya geçtik. Gerek hüzünlendik gerek şenlendik, oynadık. Herkesin gelip bu coşkuyu yaşamasını isterim." dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Gönülden Sesler Korosu'ndan Bahar Konseri - Son Dakika

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