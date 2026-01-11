Mersin Büyükşehir Belediyesi, Görme Engelliler Haftası'nda Empati Parkuru Kurdu

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Mersin Rotary Kulübü iş birliğiyle 7–14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, göz bandı ve beyaz bastonla hissedilebilir yüzeyde yürüyen vatandaşlar, görme engelli bireylerin kent yaşamında karşılaştıkları zorlukları deneyimledi.

Gözler kapandı, empati arttı

Etkinlik kapsamında kurulan farkındalık parkurunda vatandaşlar göz bandı takarak, beyaz baston eşliğinde hissedilebilir yüzey üzerinde yürüdü. Katılımcılar, görme engelli bireylerin günlük hayatta yaşadığı zorlukları deneyimleyerek empati kurma fırsatı buldu. Özellikle hissedilebilir yüzeylerin önemi ve şehir yaşamındaki işlevi, uygulamalı olarak anlatıldı. Engelli bireylerin yaşadığı sorunların görünür kılınması ve toplumda duyarlılığın artırılması açısından önemli olan etkinlikte katılımcılar, görme engelli bireylerin şehir hayatında karşılaştığı engelleri daha iyi anlama imkanı buldu.

Vatandaşlar, görme engellilerin şehir hayatında yaşadığı zorlukları deneyimledi

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Sosyolog Onur Örbük, "Görme engelli bireylerimizin şehir hayatındaki yaşadıkları sıkıntılara değinebilmek ve bu konuda farkındalık yaratabilmek adına, burada bir farkındalık parkuru kurduk. Hem çalışanlar, hem de vatandaşlar oldukça yoğun katılım sağladı. Parkuru deneyimlemek isteyen vatandaşlarımızın gözlerini göz bandıyla kapattık. Beyaz bastonla hissedilebilir zemin üzerinde yürüdüler. Vatandaşlar daha önce hiç böyle bir deneyimde bulunmadıklarını belirtip, görme engellilerin şehir hayatında yaşadığı zorlukları daha iyi anladıklarını söylediler" dedi.

"Farkındalıkları Mersin halkına yaşatmaya çalışıyoruz"

Mersin Rotary Kulübü Dönem Başkanı Reşit Can, "Görme engelli vatandaşlarımızın neler yaşadığını hissetmeleri için, Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu platformda göz bandı ile vatandaşları yürüterek farkındalık etkinliği yaratmaya çalıştık. Görme engellilerin neler yaşadığını az da olsa hissettirmeye çalıştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten emek isteyen, çok güzel projeler yapıyorlar. Biz de Mersin Rotary Kulübü olarak paydaş olup, farkındalıkları Mersin halkına yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Farkındalık parkuru empatiyi artırdı

Vatandaşlardan Ebru Bölük, hissedilebilir yüzeyde yürürken çok zorlandığını belirterek, "Böyle bir etkinlik olması çok güzel bir şey. Bir farkındalık yaratılıyor. Bu durumu yaşayan birçok engelli insan var ve çok zorlandıklarını düşünüyorum. Toplumumuz daha bilinçli olursa, hepimiz daha eşit oluruz. Beyaz bastonla hissedilebilir yüzeyde yürüdüm. Gözlerim kapalıydı ve benim için çok zordu. Empati duygusu olan insanın bu farkındalığa varmasını isterim" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Levent Özkurt ise parkuru gördüğünde deneyimlemek istediğini dile getirerek, "Görme engellilerin hayatları gerçekten zor görünüyor. Bunu becerebileceğimi düşünmüyordum. Biraz çekindim, ama bu hissedilebilir yüzeyler gerçekten yardımcı oluyor. Şehrimizin birçok kısmında da bu sarı bantları görüyorum. Bugün anlamlarını, faydalarını daha iyi hissetmiş oldum. Görme engelli arkadaşlarımız için büyük kolaylık olduğunu düşünüyorum. İnsanlarda bu empati duygusunun oluşabilmesi için, bunun gibi çalışmaların yayılarak tekrar edilmesini tavsiye ederim" dedi.