Mersin Büyükşehir Belediyesi, Görme Engelliler Haftası'nda Empati Parkuru Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Görme Engelliler Haftası'nda Empati Parkuru Kurdu

11.01.2026 10:24  Güncelleme: 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Rotary Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar görme engelli bireylerin günlük hayatındaki zorlukları deneyimleyerek empati kurma fırsatı buldu.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Mersin Rotary Kulübü iş birliğiyle 7–14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, göz bandı ve beyaz bastonla hissedilebilir yüzeyde yürüyen vatandaşlar, görme engelli bireylerin kent yaşamında karşılaştıkları zorlukları deneyimledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Mersin Rotary Kulübü iş birliğinde, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. Sayapark AVM'de gerçekleştirilen etkinlikte, görme engelli bireylerin kent yaşamında karşılaştıkları zorluklara dikkat çekildi.

Gözler kapandı, empati arttı

Etkinlik kapsamında kurulan farkındalık parkurunda vatandaşlar göz bandı takarak, beyaz baston eşliğinde hissedilebilir yüzey üzerinde yürüdü. Katılımcılar, görme engelli bireylerin günlük hayatta yaşadığı zorlukları deneyimleyerek empati kurma fırsatı buldu. Özellikle hissedilebilir yüzeylerin önemi ve şehir yaşamındaki işlevi, uygulamalı olarak anlatıldı. Engelli bireylerin yaşadığı sorunların görünür kılınması ve toplumda duyarlılığın artırılması açısından önemli olan etkinlikte katılımcılar, görme engelli bireylerin şehir hayatında karşılaştığı engelleri daha iyi anlama imkanı buldu.

Vatandaşlar, görme engellilerin şehir hayatında yaşadığı zorlukları deneyimledi

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Sosyolog Onur Örbük, "Görme engelli bireylerimizin şehir hayatındaki yaşadıkları sıkıntılara değinebilmek ve bu konuda farkındalık yaratabilmek adına, burada bir farkındalık parkuru kurduk. Hem çalışanlar, hem de vatandaşlar oldukça yoğun katılım sağladı. Parkuru deneyimlemek isteyen vatandaşlarımızın gözlerini göz bandıyla kapattık. Beyaz bastonla hissedilebilir zemin üzerinde yürüdüler. Vatandaşlar daha önce hiç böyle bir deneyimde bulunmadıklarını belirtip, görme engellilerin şehir hayatında yaşadığı zorlukları daha iyi anladıklarını söylediler" dedi.

"Farkındalıkları Mersin halkına yaşatmaya çalışıyoruz"

Mersin Rotary Kulübü Dönem Başkanı Reşit Can, "Görme engelli vatandaşlarımızın neler yaşadığını hissetmeleri için, Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu platformda göz bandı ile vatandaşları yürüterek farkındalık etkinliği yaratmaya çalıştık. Görme engellilerin neler yaşadığını az da olsa hissettirmeye çalıştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten emek isteyen, çok güzel projeler yapıyorlar. Biz de Mersin Rotary Kulübü olarak paydaş olup, farkındalıkları Mersin halkına yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Farkındalık parkuru empatiyi artırdı

Vatandaşlardan Ebru Bölük, hissedilebilir yüzeyde yürürken çok zorlandığını belirterek, "Böyle bir etkinlik olması çok güzel bir şey. Bir farkındalık yaratılıyor. Bu durumu yaşayan birçok engelli insan var ve çok zorlandıklarını düşünüyorum. Toplumumuz daha bilinçli olursa, hepimiz daha eşit oluruz. Beyaz bastonla hissedilebilir yüzeyde yürüdüm. Gözlerim kapalıydı ve benim için çok zordu. Empati duygusu olan insanın bu farkındalığa varmasını isterim" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Levent Özkurt ise parkuru gördüğünde deneyimlemek istediğini dile getirerek, "Görme engellilerin hayatları gerçekten zor görünüyor. Bunu becerebileceğimi düşünmüyordum. Biraz çekindim, ama bu hissedilebilir yüzeyler gerçekten yardımcı oluyor. Şehrimizin birçok kısmında da bu sarı bantları görüyorum. Bugün anlamlarını, faydalarını daha iyi hissetmiş oldum. Görme engelli arkadaşlarımız için büyük kolaylık olduğunu düşünüyorum. İnsanlarda bu empati duygusunun oluşabilmesi için, bunun gibi çalışmaların yayılarak tekrar edilmesini tavsiye ederim" dedi.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası, Yerel Yönetim, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi, Görme Engelliler Haftası'nda Empati Parkuru Kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
13:06
Hapishaneye atılan Maduro’dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
12:13
ABD’nin İran’a yönelik müdahale tehdidi İsrail’i yüksek alarm durumuna geçirdi
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi
11:47
Sultangazi’de mağaza açılışında izdiham yaşandı
Sultangazi'de mağaza açılışında izdiham yaşandı
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 13:29:03. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Görme Engelliler Haftası'nda Empati Parkuru Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.