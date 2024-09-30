Mersin'de Güneş Enerjisi Projeleri Tamamlandı - Son Dakika
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Mersin'de Güneş Enerjisi Projeleri Tamamlandı

Mersin\'de Güneş Enerjisi Projeleri Tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ, 2. Etap Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santralleri projelerini tamamladı. Projeler sayesinde yaklaşık 2 bin 513 hanenin yıllık elektrik ihtiyacı, güneş enerjisinden karşılanacak.

30.09.2024 10:57  Güncelleme: 10:59
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), 2. Etap Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santralleri (GES) projelerini tamamladı. MESKİ, ilk etapla birlikte yaklaşık 2 bin 513 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına eş değer enerjiyi güneşten karşılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santralleri (GES) projelerinin 2'nci etabını bitirdi. Çalışma kapsamında, 4 adet tesisin daha enerji ihtiyacı, yenilenebilir enerjiden karşılanacak. Böylece, ilk etapla birlikte yaklaşık 2 bin 513 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına eş değer enerji karşılanmış olacak.

Toplam 3 bin 400 ton karbondioksit salınımı engellenmiş oluyor

Makine İkmal, Toroslar D4, Toroslar D5 ve Karaduvar Atık Su Arıtma Santralleri'nde 550 wattlık paneller kullanıldı. Sadece ikinci etapta yaklaşık 870 konutun yıllık elektrik ihtiyacına eş değer enerjiyi karşılayabilecek 2 milyon 400 kilowatt saat elektrik üretmeyi öngören MESKİ, kendi enerjisini üretmeye devam edecek. Birinci ve ikinci etapta yapılan santrallerle birlikte toplam 3 bin 400 ton karbondioksit salınımı da engellenmiş oluyor.

MESKI·'nin kurulu gücünün yüzde 5'i güneş enerjisinden karşılanıyor

İlk etapta yapılan santraller ile MESKİ'nin yıllık toplam kurulu gücünün yüzde 3'ü karşılanırken, 2'nci etapta toplam 7 santralle birlikte kurulu gücünün yüzde 5'i, güneş enerjisinden karşılanıyor.

"Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi havuz üstü GES projesi, Türkiye'de bu alanda yapılan ikinci proje"

MESKİ Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanı Hasan Apçin, "Yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarına devam eden İdaremiz, Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santralleri projelerinin 2'nci etabını bitirmiş bulunmaktadır. Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi havuz üstü GES projesi, Türkiye'de bu alanda yapılan ikinci projedir. Toplamda 4 farklı lokasyonda devreye aldığımız 2'nci etap projemiz kapsamı içinde bulunan Karaduvar Atık Su Arıtma Tesisi, 0.99 mWp güce sahiptir. Böylece ilk etapla birlikte yaklaşık 2 bin 513 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına eş değer enerji, güneş enerjisi ile sağlanmış olacaktır" bilgisini verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Güneş Enerjisi Projeleri Tamamlandı - Son Dakika

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