Mersin'de Hayvanseverlerin Beklediği Patifest 6 Ekim'de Başlıyor - Son Dakika
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Mersin'de Hayvanseverlerin Beklediği Patifest 6 Ekim'de Başlıyor

Mersin\'de Hayvanseverlerin Beklediği Patifest 6 Ekim\'de Başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl beşincisi düzenlenecek Patifest'in 6 Ekim'de Fenerbahçe Meydanı'nda yapılacağını duyurdu. 'Yaşamı Sahiplen, Destek Büyükşehir'den' mottosuyla gerçekleştirilecek festivalde hayvanseverler için çeşitli etkinlikler ve resim-fotoğraf yarışması yer alacak.

18.09.2024 09:34  Güncelleme: 09:36
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Patifest, 6 Ekim'de Fenerbahçe Meydanı'nda yapılacak. Bu yıl "Yaşamı Sahiplen, Destek Büyükşehir'den" mottosuyla düzenlenecek festival öncesi, fotoğraf ve resim yarışması düzenleniyor. Yarışmada, katılımcılardan patili dostları anlatmaları istenecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek Patifest, 6 Ekim'de Fenerbahçe Meydanı'nda yapılacak. "Yaşamı Sahiplen, Destek Büyükşehir'den" mottosuyla yapılacak festivalde; birçok etkinlik hayvanseverleri bekliyor olacak.

Mersin'de hayvanseverlerin yoğun ilgi gösterdiği en dost canlısı festivalde; köpeklerin eğitim gösterileri, sahiplendirme alanı, sahipli hayvanlar için oyun alanı, workshoplar gibi farklı başlıklarda etkinliklerin yanı sıra çocuklar için de etkinlik alanları oluşturulacak. Patifest, gün sonunda yapılacak konser ile son bulacak.

Patifest'e özel resim ve fotoğraf yarışması

Festival kapsamında geçen yıl sadece resim branşında yapılan yarışmaya bu yıl üniversite öğrencileri de çektiği fotoğraflar ile dahil olacak. İlk ve ortaokul öğrencilerinin resim, üniversite öğrencilerinin ise fotoğrafla katılabileceği yarışmada, katılımcılardan evcil ya da sokaktaki patili dostları anlatmaları istenecek.

Resim ve fotoğrafların kabul edileceği yarışmayla ilgili bilgiye 'sahiplen.mersin.bel.tr' adresinden ulaşılabilecek. Özel oluşturulacak jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek resim ve fotoğraflarla dereceye girenlere ödülleri, Patifest'te Başkan Vahap Seçer tarafından verilecek. Dereceye girenlerin resim ve fotoğrafları, Patifest'te açılacak sergide yer alacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Hayvanseverlerin Beklediği Patifest 6 Ekim'de Başlıyor - Son Dakika

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