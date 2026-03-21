Mersin'de Heyelan Kara Yolunu Kapadı - Son Dakika
Mersin'de Heyelan Kara Yolunu Kapadı

Mersin\'de Heyelan Kara Yolunu Kapadı
21.03.2026 20:24
Aydıncık'ta meydana gelen heyelan nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu çift yönlü kapandı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

İlçede gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle Mersin- Antalya kara yolu Yenikaş Mahallesi Sarıyar mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin sürüklendiği kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Heyelan sırasında yolda seyir halinde bulunan Okan K. (44) idaresindeki hafif ticari araç, toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, karayolları, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan hafif yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ulaşıma kapanan yolda çalışma başladı

Karayolları ekipleri, ulaşıma kapanan Mersin-Antalya kara yolunda çalışma başlattı.

İş makinelerinin destek verdiği temizlik ve yol açma faaliyetleri devam ediyor.

Jandarma ekipleri de uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede güvenlik önlemi alıyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de Heyelan Kara Yolunu Kapadı - Son Dakika

Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Vahim iddia: ABD Orta Doğu’ya 2 bin 500 asker daha konuşlandıracak Vahim iddia: ABD Orta Doğu'ya 2 bin 500 asker daha konuşlandıracak
Mardin’de asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı Mardin'de asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen’e ülkesinde dua desteği Sakatlıklarla boğuşan Osimhen'e ülkesinde dua desteği
İngiltere, ABD’nin İran’ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın

20:14
İran’dan İsrail’e füze saldırısı Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
19:26
İngiltere’de nükleer denizaltıların bulunduğu üsse girmeye çalışan 2 kişiye gözaltı
İngiltere'de nükleer denizaltıların bulunduğu üsse girmeye çalışan 2 kişiye gözaltı
19:01
Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması için 22 ülkeden “katkıda bulunma“ taahhüdü
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden "katkıda bulunma" taahhüdü
18:19
Bakan Fidan: İsrail ABD’yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
Bakan Fidan: İsrail ABD'yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
17:59
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
17:16
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD’yi işaret etti
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti
