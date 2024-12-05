Mersin'de İçki Sohbetinde Kanlı Tartışma: Üç Kişi Bıçaklandı - Son Dakika
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Mersin'de İçki Sohbetinde Kanlı Tartışma: Üç Kişi Bıçaklandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde içki içen akrabalar arasında çıkan bir tartışma sonucu C.U., amcaları ve bir akrabasını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli yakalandı.

05.12.2024 19:47
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MERSİN'de C.U., evde içki içtikleri sırada tartıştığı amcaları Ömer ve Ramazan Uyar ile akrabası Tuna Özel'i bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün gece merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre C.U., amcaları Ömer ile Ramazan Uyar ve akrabası Tuna Özel'le aynı evde bir araya gelerek içki içmeye başladı. Tuna Özel'e ait evde gecenin ilerleyen saatlerinde akrabalar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.U., amcaları Ömer ve Ramazan Uyar ile akrabası Tuna Özel'i bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli olaydan sonra kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişinin cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışma kapsamında C.U.'yu saklandığı bir evde suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. C.U.'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de İçki Sohbetinde Kanlı Tartışma: Üç Kişi Bıçaklandı - Son Dakika

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