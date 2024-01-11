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Mersin'de İnşaat İşçisi Güvenlik Filesi Takarken Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de İnşaat İşçisi Güvenlik Filesi Takarken Düşerek Hayatını Kaybetti

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde inşaat halindeki bir binanın 15. katına güvenlik filesi takarken dengesini kaybeden işçi, zemine düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi. İşçinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Mersin\'de İnşaat İşçisi Güvenlik Filesi Takarken Düşerek Hayatını Kaybetti
11.01.2024 - 20:57,  Güncelleme: 21:00
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Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde inşaat halindeki binanın 15. katına güvenlik filesi takarken düşen işçi yaşamını yitirdi.

Özgür Yılmaz (33), Akdeniz Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın 15. katına güvenlik filesi taktığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Yılmaz'ın düştüğünü gören diğer çalışanlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yılmaz'ın cenazesi, işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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