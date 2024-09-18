Mersin'de İnsansız Deniz Aracı Yarışması Finali - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de İnsansız Deniz Aracı Yarışması Finali

27 takım, Mersin'de TEKNOFEST kapsamında yarın finalde yarışacak. Kazananlara büyük ödüller verilecek.

18.09.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 2- 6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finali, 27 takımın katılımıyla yarın Mersin'de başlayacak.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, uzaktan kumandalı veya otonom görev icra edebilen deniz araçlarının tasarımı, analiz ve üretilmesi, geliştirilmesi konusunun ülke çapında daha geniş tabana yayılarak özgün araçların geliştirilmesinin amaçlandığı yarışma, Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN yürütücülüğünde Erdemli Balıkçı Barınağı'nda düzenlenecek.

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan 124 takımdan finalist olmaya hak kazanan 27'si mücadele edecek.

Yarışma, teknik tasarım formu, kritik tasarım raporu, hareket kabiliyeti videosu ve final değerlendirme aşaması olmak üzere dört farklı aşamada gerçekleştirilecek. Yarışma finali "Engellerden sakınma" ve "Limana yanaşma" görevleri olmak üzere iki farklı görevden oluşuyor. Yarışmaya Türkiye ve Özbekistan'dan (11il) gelecek katılımcıların bu iki görevi ilk önce manuel daha sonra otonom olarak gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kentte 22 Eylül'de sona erecek İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finalinde, birinci olan takıma 150 bin lira, ikinci takıma 120 bin lira ve üçüncü takıma 100 bin lira ödül verilecek.

Kaynak: AA

Teknofest, Havacılık, Teknoloji, Savunma, mersin, Eğitim, Güncel, Adana, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de İnsansız Deniz Aracı Yarışması Finali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
17:53 Narin neden katledildi Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
17:47 Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olayda tutuklama Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
08:29 Özel’in “mafya“ suçlamasına Soylu’dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat Özel'in "mafya" suçlamasına Soylu'dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 20:36:45. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de İnsansız Deniz Aracı Yarışması Finali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement