Mersin'de İnsansız Deniz Aracı Yarışması Finali

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Adana'da 2- 6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finali, 27 takımın katılımıyla yarın Mersin'de başlayacak.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, uzaktan kumandalı veya otonom görev icra edebilen deniz araçlarının tasarımı, analiz ve üretilmesi, geliştirilmesi konusunun ülke çapında daha geniş tabana yayılarak özgün araçların geliştirilmesinin amaçlandığı yarışma, Milli Savunma Bakanlığı ve ASELSAN yürütücülüğünde Erdemli Balıkçı Barınağı'nda düzenlenecek.

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan 124 takımdan finalist olmaya hak kazanan 27'si mücadele edecek.

Yarışma, teknik tasarım formu, kritik tasarım raporu, hareket kabiliyeti videosu ve final değerlendirme aşaması olmak üzere dört farklı aşamada gerçekleştirilecek. Yarışma finali "Engellerden sakınma" ve "Limana yanaşma" görevleri olmak üzere iki farklı görevden oluşuyor. Yarışmaya Türkiye ve Özbekistan'dan (11il) gelecek katılımcıların bu iki görevi ilk önce manuel daha sonra otonom olarak gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kentte 22 Eylül'de sona erecek İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finalinde, birinci olan takıma 150 bin lira, ikinci takıma 120 bin lira ve üçüncü takıma 100 bin lira ödül verilecek.