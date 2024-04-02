Mersin\'de intern doktoru av tüfeğiyle yaralayan sanığın yargılanması devam ediyor

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Mersin'de aynı hastanede çalıştığı intern doktor Nida Nur Nergiz'i (24) av tüfeğiyle yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ersin Karakuş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Farklı kentte yaşadığı için SEGBİS aracılığıyla dinlenilen tanık Reyhan Adabağ, Nergiz'in ablası olduğunu belirterek sanığın olaydan önce sürekli tehdit ettiği kardeşine şiddet uyguladığını öne sürdü.

Adabağ, kardeşinin sağlık durumunun kötüye gittiğini ifade ederek "Bir bacağını kaybetti, diğerini de kaybetmek üzere. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Söz alan müşteki avukatı Uğur Köksal, sanığın Nergiz'e karşı kendisini "MİT personeli olarak tanıtıp ailesini ve onu takip ettiğini" aktardığı yazışmaların olduğunu dile getirerek bununla ilgili belgeleri mahkeme heyetine sundu.

Mahkeme başkanının, belgeleri incelemesi sonrası mesajı atıp atmadığına ilişkin sorusu üzerine konuşan sanık, "Hatırlamıyorum. Ruhsal durumumdan kaynaklı öyle bir mesajı atmış olabilirim." ifadelerini kullandı.

Beyanları ve talepleri dinleyen mahkeme heyeti, Nergiz'in sağlık durumu ve Karakuş'un akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin raporların beklenmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde intern doktorluk yapan tıp fakültesi altıncı sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz'i, 23 Ekim 2023'te sokakta av tüfeğiyle yaraladıktan sonra kaçan aynı hastanede görevli Ersin Karakuş, Adana'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı. Tutuklanan sanık hakkında "kadına karşı tasarlayarak nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan" 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.