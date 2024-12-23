Mersin\'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mersin'de 10 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Gülnar ve Silifke ilçelerinde kaçak sigara ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüphelinin adresi belirlendi.
Operasyon düzenlenen adreslerde 10 bin 800 makaron, 104 kilogram tütün, 55 sigara dolum makinesi ve 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü.
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