Mersin\'de Kaçak Sigara Operasyonu

Güncel

Mersin'de 10 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Gülnar ve Silifke ilçelerinde kaçak sigara ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüphelinin adresi belirlendi.

Operasyon düzenlenen adreslerde 10 bin 800 makaron, 104 kilogram tütün, 55 sigara dolum makinesi ve 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü.