Mersin'de Kadın Cinayeti: Ziya Ecer'e Müebbet Hapis - Son Dakika
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Mersin'de Kadın Cinayeti: Ziya Ecer'e Müebbet Hapis

Mersin\'de Kadın Cinayeti: Ziya Ecer\'e Müebbet Hapis
04.07.2025 18:33
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Mersin'de Pınar Bayrak'ı öldüren Ziya Ecer, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

MERSİN'de dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Pınar Bayrak'ı (26) döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ziya Ecer (33), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 3 Ağustos'ta Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ziya Ecer ve dini nikah ile birlikte yaşadığı, en büyüğü 7 yaşında olan 3 çocuğunun annesi Pınar Bayrak arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ecer, Bayrak'ı darbetti. Baygın halde kanlar içerisinde kalan Pınar Bayrak, Ziya Ecer ve arkadaşı A.E. (32) tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Pınar Bayrak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Ecer ile evdeki delilleri kararttıkları iddia edilen arkadaşları A.E., N.B. (22), Ö.B. (25) ve R.B. (28) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ecer tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Mersin Cumhuriyet Savcılığı tarafından sanıklar hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanık Ziya Ecer'in 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan, tutuksuz sanıkların ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan yargılanması talep edildi. İddianame, Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Ziya Ecer'in 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, tutuksuz sanıklar A.E., N.B. ve Ö.B. için 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan cezalandırılmasını, tutuksuz sanık R.B.'nin ise beraatini talep etti. Davanın karar duruşması, bugün Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Ecer, tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müşteki yakınları salonda hazır bulundu.

'KEŞKE ELLERİM KIRILSAYDI DA DÖVMESEYDİM'

Duruşmada mütalaaya karşı savunması ve son sözleri istenilen sanık Ecer, "Her evlilikte olduğu gibi benim de evlilikte yanlışlarım oldu. Keşke ellerim kırılsaydı da dövmeseydim. Bin pişmanım. Olay günü 2-3 tokat attım kabul ediyorum ama öldürecek bir şey olmadı. Öldüğünü öğrendiğimde dünyam başıma yıkıldı" dedi.

Tutuksuz sanıklar da üzerlerine atılı suçları ve mütalaayı kabul etmeyip beraatlerini istedi. Müşteki yakınları ise sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Tarafları dinleyen mahkeme, tutuklu sanık Ziya Ecer'i 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, iyi hal indirimi uygulamadı. Mahkeme ayrıca tutuksuz yargılanan A.E., N.B. ve Ö.B.'ye 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. R.B. ise beraat etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Kadın Cinayeti: Ziya Ecer'e Müebbet Hapis - Son Dakika

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