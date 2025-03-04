Mersin'de Kadınlar için Güvenli Motosiklet Sürüş Eğitimi - Son Dakika
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Mersin'de Kadınlar için Güvenli Motosiklet Sürüş Eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta motosiklet kullanan kadınlara yönelik güvenli sürüş etkinliği düzenledi. Eğitimlerde, sürüş teknikleri üzerinde durularak kadınların trafikte daha bilinçli ve güvenli bir şekilde motosiklet kullanmaları hedeflendi.

04.03.2025 10:49  Güncelleme: 11:21
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, motosiklet kullanan kadınlara yönelik "Motorlu Kadınlar Güvenli Sürüş Etkinliği" düzenledi. Tarsuslu Motorlu Kadınlar Kulübü üyelerine yönelik etkinlikte, uygulamalı eğitimler verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından motosikletli kadınlara yönelik "Motorlu Kadınlar Güvenli Sürüş Etkinliği" düzenlendi.

Tarsus Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinlikte sunum yapan ve katılımcıların sorularını yanıtlayan ileri sürüş teknikleri uzmanı Ömer Şen, "Motosiklet kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar", "Araç tanımanın önemi", "Kazaların ne şekilde ve nasıl olduğu?" gibi konularda bilgiler verdi.

"Her alanda bu eğitimlerimizi devam ettireceğiz"

Eğitime katılan Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, bu tip etkinliklerin süreceğini belirterek, "İleri sürüş tekniklerine trafikte olan herkesin ihtiyacı var. Çünkü kaza oranları çok fazla. Biz bu sürüş etkinliklerini ve eğitimlerini aslında her alanda yapmak istiyoruz. Şimdi motorcu kadın arkadaşlarla başladık. 2025 yılı Kadın ve Aile'nin eğitim yılı. Her alanda, ama özellikte trafikte eğitime çok ihtiyaç var. Her alanda bu eğitimlerimizi devam ettireceğiz" dedi.

"İnsanların hayatına olumlu yönde dokunduğumuzdan memnun oluyoruz"

İleri sürüş teknikleri uzmanı Ömer Şen, bu tip eğitimlerin oldukça faydalı olduğuna dikkat çekerek, "Sürücüler araçlarını tanıdığında çok daha iyi, daha sağlıklı bir sürüş oluyor. Nasıl duracağı, viraja nasıl gireceği gibi hususlar öğrenildiğinde, sürücüler açısından hem kaza riski azalıyor, hem de daha keyifli araç kullanıyorlar. Birçok sürücü maalesef hem otomobil hem motosiklette kullandığı aracın performansını, nerede duracağını, nerede viraja girip, nerede kayıp, nerede kaymayacağını maalesef bilmiyor. Bu eğitimlerle insanların hayatına olumlu yönde dokunduğumuzdan memnun oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan üyeler ise yaptıklarının tüm kadınlara örnek olması temennisinde bulunarak şöyle konuştu:

Yaren Yoksulabakan: "Tarsus'ta ve başka şehirlerde çok motor kazası oluyor. Bu eğitimde kadınlara bir tık daha öncelik tanıması çok güzel bir şey olmuş. Yarışlarda da sadece erkek kategorisi değil, kadınlara da bir hak tanınmış ve çok güzel bir şey. Bunun önceliği olmalı kadınlar açısından."

Meryem Özdemir: "Geçen yıl 4 Mart'ta kulübümüzü kurduk. Büyükşehir'in sayesinde nisan ayında bir etkinliğimiz oldu. Sürüş eğitimleri aldık ve bu alanda bu ikinci etkinliğimiz. Büyükşehir yine bize kapılarını açtı. Güzel dostluklar kurduk, güzel etkinlikler yapıyoruz. Çok güzel sürüş eğitimi aldık. Trafik kurallarını öğrendik. Virajlarda ya da kaza anında, ani duruşlarda nasıl davranacağımızı eğitmenimiz güzel bir şekilde gösterdi."

Özlem Türkan: "Ben son 3-4 aydır bu ekibe katıldım, iyi ki de katıldım. Yeni dostluklar edindim. Motoru güzel kullandıktan sonra, her şey güzel ilerleyebilir. Yani bence tüm kadınlara örnek olmamız lazım. Hiç korkmadan trafiğe çıkabilirler."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Kadınlar için Güvenli Motosiklet Sürüş Eğitimi - Son Dakika

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