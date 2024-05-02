Mersin'de kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü tutuklandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde kaldırıma çıkarak 1 kişinin ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı. Kazada yaralanan sürücü A.D'nin tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edildiği belirtildi. Sürücü, 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan tutuklandı.

02.05.2024 15:39
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Mersin'de kaldırıma çıkması sonucu 1 kişinin ölümüne, kendisi dışında 1 kişinin de yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi kavşağında kontrolden çıkarak kaldırımdaki 2 yaya ile ağaçlara çarparak devrilen otomobilin sürücüsü A.D'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında A.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklandı.

A.D'nin kullandığı 33 ARD 405 plakalı otomobil, dün Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Demirtaş Mahallesi kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkmış, kaldırımdaki Sultan Sedef (33) ve Suriye uyruklu Mahmut Alhacim'e (33) ile ağaçlara çarpan araç devrilmişti.

Kazada sürücü ve çarptığı 2 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Sultan Sedef müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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