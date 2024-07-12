Mersin'de kamyon duvara çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de kamyon duvara çarptı, sürücü yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde limon yüklü bir kamyon, fren sorunu nedeniyle kontrolünü kaybederek ağaca ve bir evin bahçe duvarına çarptı. Olayda kamyon sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kamyon içerisinde bulunan işçilerin ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.

12.07.2024 08:39
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Mersin'in Erdemli ilçesinde duvara çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Karahıdırlı Mahallesi'nde limon yüklü 53 K 2343 plakalı kamyonla seyir halinde bulunan M.B, aracın freninde yaşadığı sorun sebebiyle kamyonun kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyon ağaca çarpmasının ardından bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kamyonda bulunan işçilerin durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de kamyon duvara çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika

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