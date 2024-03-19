Mersin'de kamyonet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de kamyonet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Mersin\'de kamyonet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Mersin'de 17 Mart'ta çalınan bir kamyonetin ardından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Kamyonetin çalınma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

19.03.2024 22:21
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Mersin'de kamyonet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kentte 17 Mart'ta bir kamyonetin çalınması ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin ardından düzenlenen operasyonla kamyoneti çalan şüpheliyi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Bu arada, kamyonetin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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