Mersin'de Kamyonet Kazası: 1 Yaralı

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Mersin'de kamyonetin odun yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.V. idaresindeki 01 AUS 747 plakalı bir kargo firmasına ait kamyonet, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Gözne Gişeleri'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen odun yüklü kamyona arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücü M.V'yi bulunduğu yerden çıkardı.

Ağır yaralanan M.V. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.