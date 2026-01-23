Mersin Büyükşehir Belediyesi, Karla Mücadele Çalışmalarına Başladı

(MERSİN)- Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk havanın ardından başlayan kar yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Gülnar, Mut, Silifke, Çamlıyayla, Erdemli, Tarsus ve Toroslar ile diğer ilçelere bağlı yüksek kesimlerde, kar temizleme ve tuzlama çalışmasına başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte harekete geçti. 7/24 esaslı çalışan ekipler; Gülnar, Mut, Silifke, Çamlıyayla, Erdemli, Tarsus ve Toroslar ile diğer ilçelere bağlı yüksek kesimlerde, kar temizleme ve tuzlama çalışmasına başladı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Karla Mücadele Ekipleri ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında, gündüz başlayan kar yağışının yolları kapamaması için kar küreme faaliyetleri yürütülmeye başlandı. Ekipler; ana arterler, görev, yetki ve sorumluluk alanındaki kırsal mahallelerdeki yollarda kar küreme, tuzlama, biriken karları temizleme çalışmasına devam ediyor. Greyder, kazıyı yükleyici, kar küreme ve tuzlama aracı ile çalışan ekipler, muhtarlar ve vatandaşlardan Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi aracılığıyla gelen talepleri de dikkate alarak çalışma yürütüyor.

Ulaşımın aksamaması için sahada yoğun bir çalışma yürüten Büyükşehir ekipleri, özellikle kırsal mahalleler ve bağlantı yollarında kar küreme ve yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.