Mersin\'de kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışmaları devam ediyor

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Mersin'in Toroslar ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde 4 gün önce kaybolduğu değerlendirilen Mustafa Taşpınar'ın bulunmasına yönelik başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin, dün dağlık alanda sürdürdüğü aramalarda herhangi bir sonuca ulaşılamadığı öğrenildi.

Bölgedeki aramalara jandarma, AFAD ve AKUT Mersin ekipleri katılıyor.

Mersin'de, 23 Nisan günü Mustafa Taşpınar'dan (79) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmiş, ekipler Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde Taşpınar'ın bulunması için 24 Nisan'da çalışma başlatmıştı.

Mustafa Taşpınar'ın emekli öğretim üyesi olduğu ve doğa yürüyüşü için Konya'dan Mersin'e geldiği belirtilmişti.