Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışmaları devam ediyor

Mersin\'de kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışmaları devam ediyor

Mersin'in Toroslar ilçesinde 4 gün önce kaybolan 79 yaşındaki Mustafa Taşpınar'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları dördüncü gününde de devam ediyor. Ekiplerin yaptığı aramalarda henüz bir sonuca ulaşılamadı. Jandarma, AFAD ve AKUT Mersin ekipleri bölgedeki arama çalışmalarına katılıyor. Taşpınar'ın yakınları, 23 Nisan'da haber alamayınca durumu jandarmaya bildirmiş ve çalışmalar başlatılmıştı.

27.04.2024 10:07
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Mersin'in Toroslar ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde 4 gün önce kaybolduğu değerlendirilen Mustafa Taşpınar'ın bulunmasına yönelik başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin, dün dağlık alanda sürdürdüğü aramalarda herhangi bir sonuca ulaşılamadığı öğrenildi.

Bölgedeki aramalara jandarma, AFAD ve AKUT Mersin ekipleri katılıyor.

Mersin'de, 23 Nisan günü Mustafa Taşpınar'dan (79) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmiş, ekipler Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde Taşpınar'ın bulunması için 24 Nisan'da çalışma başlatmıştı.

Mustafa Taşpınar'ın emekli öğretim üyesi olduğu ve doğa yürüyüşü için Konya'dan Mersin'e geldiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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