Mersin'de kayıp olan 3 çocuk Adana'da bulunduktan sonra ailelerine teslim edildi - Son Dakika
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Mersin'de kayıp olan 3 çocuk Adana'da bulunduktan sonra ailelerine teslim edildi

Mersin\'de kayıp olan 3 çocuk Adana\'da bulunduktan sonra ailelerine teslim edildi

Mersin'de kaybolan 2 kardeş ve 1 kuzenin Adana'ya gittiği belirlendi. Çocuklar, Bahçelievler Parkı'nda bulunduktan sonra Mersin'deki ailelerine teslim edildi. Görüşmelerde çocukların parkta ve camide vakit geçirdikleri ve olumsuz bir durumla karşılaşmadıkları anlatıldı.

14.04.2024 12:19
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Mersin'de kayıp olarak aranan 3 çocuk, Adana'da bulunduktan sonra ailelerine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında göre, polis ekipleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününden beri aranan 2 kardeş ve 1 kuzenin Adana'ya gittiğini belirledi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Bahçelievler Parkı'nda bulunan çocuklar, Mersin'deki ailelerine teslim edildi.

Çocukların, polisle yaptıkları görüşmede gündüzleri parkta, akşamları ise camide vakit geçirdikleri, bu süreçte olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını anlattıkları bildirildi.

Kaynak: AA

Bahçelievler, Mersin, Çocuk, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de kayıp olan 3 çocuk Adana'da bulunduktan sonra ailelerine teslim edildi - Son Dakika

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